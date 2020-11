Alaba anota golaço, Lewandowski marca e Bayern de Munique vence o Dortmund fora de casa pela Bundesliga

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund de virada, neste sábado (7 de novembro), por 3 a 2, pela 7ª rodada da Bundesliga. O resultado deixa a equipe de Hans Flick isolada na liderança com 18 pontos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Em uma partida extremamente veloz e com contra-ataque dos dois lados, os aurinegros abriram o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo com Marco Reus. Porém, o Bayern, que havia marcado momentos antes com Lewandowski, mas viu o VAR anular por impedimento, chegou ao empate com um golaço de falta de Alaba.

Em lance ensaiado, o zagueiro encheu o pé para empatar a partida. No início do segundo tempo, Em cruzamento vindo do lado esquerdo, Lewandowski se antecipou a marcação e testou para virar o marcador aos visitantes.

O Borussia Dortmund se lançou ao ataque como havia sido em boa parte do primeiro tempo, mas pecou pelas inúmeras chances perdidas. Witsel e Reyna perderam boas oportunidades aos donos da casa, que não conseguiram o empate diante do arquirrival.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

No contra-ataque, o Bayern de Munique matou o jogo aos 34 minutos do segundo tempo. Sané foi lançado em velocidade pelo meio, limpou para o pé esquerdo e marcou para fazer 3 a 1. Mesmo com a desvantagem, o Borussia Dortmund não desistiu e ainda diminuiu com um belo gol de Haaland. Lançado nas costas de Alaba, o centroavante driblou Neuer e fez 3 a 2. Ainda deu tempo nos minutos finais para Lewandowski ter mais um gol anulado pelo VAR por impedimento.

GOLS

GOLS: Marco Reus (BOR), aos 45 min/1ºT, Alaba (BAY), aos 49 min/1ºT, Lewandowski (BAY), aos 3 min/2ºT, Leroy Sané (BAY) aos 34 min/2°T e Haaland (BOR) aos 38 min/2°T.

Borussia Dortmund: Burki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney (Bellingham), Sancho (Brandt), Reus e Reyna (Hazard). Téc: Lucien Favre

Bayern de Munique: Neuer, Sarr, Boateng (Martínez), Alaba, L. Hernández, Kimmich (Tolisso), Goretzka, Coman (Sané), Müller, Gnabry e Lewandowski. Téc: Hans Flick

O Borussia Dortmund não sofria três gols desde o dia 20 de outubro, quando perdeu para a Lazio por 3 a 1 ainda pela Uefa Champions League.

O Bayern de Munique chega ao sexto jogo seguido marcando mais de um gol por partida.

Equipe de Hans Flick soma apenas uma derrota em sete partidas pela Bundesliga nesta temporada.

Classificação

Bayern de Munique: 1° colocado

Borussia Dortmund: 3° colocado

Próximos jogos

Sábado, 21/11, 17h30*, Hertha Berlim x Borussia Dortmund, Bundesliga

Sábado, 21/11, 14h30*, Bayern de Munique x Werder Bremen, Bundesliga

*horário de Brasília