além de zagueiro, Palmeiras quer mais dois reforços para Abel Ferreira; veja as posições

Além da vinda do técnico português Abel Ferreira na última quarta-feira (4), o Palmeiras apresentou o zagueiro chileno Benjamin Kuscevic, 24, da Universidad Católica, e espera anunciar até segunda-feira (9) um meia e um atacante internacionais.

As informações são do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu canal no YouTube.

De acordo com Nicola, Kuscevic, por quem o Palmeiras pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,88 milhões) por 50% dos direitos do defensor, deixando a outra metade com o Universidad Católica, é apenas um dos reforços para Abel Ferreira.

O chileno é uma aposta da diretoria pelo currículo no futebol. Ele foi formado na própria Católica, tendo sido emprestado por um tempo para pegar experiência na equipe sub-19 do Real Madrid. Já foi convocado para a seleção chilena. Ele ficará como opção no elenco para o lugar vago deixado por Vitor Hugo, que foi negociado com o Trabzonspor, da Turquia, no início de outubro.

A direção alviverde busca ainda um meio-campista destro e um atacante de velocidade, mas que também seja bom finalizador, para reforçar o elenco. Como os nomes cobiçados são de fora, haverá uma verdadeira corrida contra o tempo.

O prazo final para a inscrição de jogadores vindos do exterior é 9 de novembro, na próxima segunda-feira.

Para o meio-campo, o nome que interessa é o de Mathias Villasanti, 23 do Cerro Porteño, do Paraguai, mas o clube já recusou uma oferta palmeirense de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões). Para o ataque, Nicola diz que o nome poderia ser do argentino Franco Cervi, 26, do Benfica, que perdeu espaço com a ida do técnico Jorge Jesus para lá.

O Palmeiras está vivo em três competições na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Durante a apresentação, Abel Ferreira concordou que o calendário é um problema que merece ser pensado com atenção.