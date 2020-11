Alemanha vence Ucrânia de virada, se aproveita de tropeço da Espanha e assume liderança do grupo 4

Neste sábado (14), a Alemanha conquistou uma importante vitória nesta reta final da fase de grupos da Liga das Nações. Em compromisso contra a Ucrânia, em Leipzig, os comandados do técnico Joachim Low venceram de virada por 3 a 1 e, com o tropeço da Espanha contra a Suíça, assumiram a ponta do grupo 4.

Primeiro foram os ucranianos que abriram ao placar, com gol de Yaremchuk ainda aos 12 minutos do primeiro tempo. A seleção alemã, entretanto, precisou de apenas 10 minutos para reagir e chegar à virada. Primeiro com Leroy Sané, aos 23 minutos, e em seguida com Timo Werner, aos 33.

Na etapa final, o atacante do Chelsea ainda voltou a marcar e anotou o seu segundo gol no jogo, aos 19 minutos.

Com a vitória, a Alemanha foi a 9 pontos e passou a Espanha, que empatou com a Suíça em 1 a 1. Na última rodada, alemães e espanhóis se enfrentam para decidirem quem fica com a liderança no grupo. Já a Ucrânia, com seis pontos, segue em terceiro.

Timo Werner comemorando um dos seus gols sobre a Ucrânia na Liga das Nações Getty Images

Alemanha 3 x 1 Ucrânia

Gols: Sané e Werner (2x) (ALE) e Yaremchuk (UCR)

ALEMANHA: Neuer; Ginter, Sule, Rudig e Max; Goretzka, Koch e Gundogan; Sané (Waldschmidt), Werner (Brandt) e Gnabry . Técnico: Joachim Low

UCRÂNIA: Pyatov; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Sobol; Malinovskyi, Stepanenko (Makarenko) e Zinchenko (Kharatin); Marçps, Zubkov (Mykhaylichenko) e Yaremchuk (Junior Moraes). Técnico: Andriy Shevchenko

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na terça-feira pela Ligas das Nações: