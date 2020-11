Algoritmo do MIT é capaz de detectar covid-19 pelo som da tosse

No fim do mês de setembro, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, em inglês) publicaram um estudo relatando uma nova inteligência artificial capaz de identificar a covid-19 pelo som da tosse de um paciente. Para realizá-lo, os cientistas “alimentaram” o algoritmo com dados obtidos a partir de pacientes já infectados com o coronavírus e obtiveram 98,5% de precisão nos resultados.

Segundo um dos coautores do projeto, Brian Subirana, o novo algoritmo consegue captar variações na tosse provocadas pela presença da covid-19 que são inaudíveis para humanos — foram utilizados cerca de 70 mil arquivos de áudios de pacientes tossindo, entre eles 2,5 mil com covid-19 confirmada, para treinar a IA. A tecnologia poderá ser utilizada em casos de testagem rápida, facilitando a triagem em casos de reabertura, bem como testagens em massa a fim de evitar possíveis surtos.

A IA apresentou 100% de precisão ao detectar a COVID-19 em pacientes assintomáticos. (Fonte: Pexels)Fonte: Pexels

De acordo com Calum Chace, especialista em IA, autor e ex-repórter da BBC, o novo algoritmo utiliza o mesmo princípio de ensinar uma máquina a identificar câncer a partir de imagens de raio-x: “É um exemplo de IA sendo útil. E, pela primeira vez, não vejo muitas desvantagens nisso,” comenta.

Embora outras entidades — como a Universidade de Cambridge, Universidade de Carnegie Mellon e a start-up Novoic, do Reino Unido — já estejam trabalhando em soluções similares, a pesquisa do MIT promete oferecer um resultado mais preciso e eficaz. Atualmente, o novo algoritmo espera aprovação regulamentar para ser traduzido em um aplicativo acessível para a população. Embora não substitua o teste tradicional, esta pode ser uma abordagem eficaz no combate à recente pandemia.