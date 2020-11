Alguém ligou o Xbox Series X em uma TV de tubo

Como seria se alguém ligasse um console de nova geração, feito para funcionar em 4k com altas taxas de FPS em uma TV de tubo? No melhor estilo gambiarra, o “Maximum Firepower” resolveu usar um adaptador para rodar seu Xbox Series X em um televisor dos anos 80. O resultado você pode conferir em seu vídeo no Youtube:

Mas, obviamente, para esse esquema funcionar, foi preciso usar um adaptador que suportasse tanto os cabos que saem do televisor, como o HDMI que vai até o Xbox (já que os consoles não têm mais saída AV desde a sétima geração). Porém, além do adaptador, há outra adição interessante: um VHS que recebe os dados AV do adaptador e leva as informações por outro cabo para a TV, que é bastante antiga.

E sim, funciona. O gamer mostra o console funcionando e usa o FIFA para apresentar uma gameplay. Como se pode imaginar, a tela fica cheia de ruídos e em baixa resolução, mas deu certo e era isso que ele queria, não é?