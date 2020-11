All Be Back Run: inscrição até quinta para evento-teste

A All Be Back Run, primeiro-evento teste de corrida de rua, do Rio acontece neste domingo (22/11), no Aterro do Flamengo, a partir das 8h. A prova, de 5km, vai seguir todos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até quinta-feira (19), com o limite de 500 corredores.

A largada da All Be Back Run Run, no Monumento aos Pracinhas, será feita por ondas, entre 50 a 100 corredores, que, antes de irem para a área de partida, terão que aferir a temperatura e fazer higienização das mãos. O uso da máscara não é obrigatório, mas é recomendado dentro do percurso da prova.

A entrega do número de peito, com o inscrito recebendo também uma máscara e brindes, como fone de ouvido, vai acontecer no Tio Ruy Beer House, no Planetário da Gávea, no dia 21, das 9h às 17h. O corredor deve escolher o horário da retirada. Após a prova, será dada medalha, outra máscara, lanche e água.

Os atletas classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares, no masculino e feminino, pelo tempo líquido, receberão troféus e premiação em dinheiro de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, respectivamente.