All Be Back Run será o primeiro evento-teste no Rio

O tão aguardado retorno das corridas de rua ao Rio de Janeiro está próximo. Vai recomeçar com uma prova que tem um nome sugestivo: All Be Back Run. Será no próximo dia 22, com um percurso de 5km, no Aterro do Flamengo, seguindo todos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Como é um evento-teste, a All Be Back Run terá o limite de 500 inscritos. Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para a Spiridon Eventos, que organiza a prova junto com a GMF Eventos & Produções, mostrando interesse em uma das vagas. Quando as inscrições forem abertas, com o primeiro lote custando R$ 50, os corredores que enviaram o e-mail serão avisados.

A largada será feita por ondas, entre 50 a 100 corredores, que, antes de irem para a área de partida, terão que aferir a temperatura e fazer higienização das maõs. O uso da máscara não é obrigatório, mas é recomendado dentro do percurso da prova.

A entrega do número de peito, com o inscrito recebendo também uma máscara e brindes, vai acontecer no Tio Ruy Beer House, no Planetário da Gávea, no dia 21, das 9h às 17h. O corredor deve escolher o horário da retirada. Após a prova, será dada medalha, outra máscara, lanche e água.

Os atletas classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares, no masculino e feminino, pelo tempo líquido, receberão troféus e premiação em dinheiro de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, respectivamente. (Iúri Totti/Corrida Informa)