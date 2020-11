Allan Aal revela que foi pego de surpresa com demissão do Paraná

Após um período de instabilidade na Série B, a diretoria do Paraná não pensou duas vezes e decidiu trocar o comando técnico. Ao invés da continuidade de Allan Aal, a ideia foi colocar Rogério Micale, que já trabalhou no clube.

Por falar em Allan Aal, a saída do treinador pegou muita gente de surpresa, inclusive o treinador, que revelou não esperar a sua demissão.

‘Pegou todo mundo de surpresa. Muita gente me ligou perguntando se era fake news. Sei que na minha profissão você está sempre em risco. No domingo à noite, eu tive uma conversa com o Leonardo Oliveira pessoalmente. Nós temos uma boa relação e ele me expôs algumas situações e falou da intenção troca. Eu fui pego de surpresa, não esperava. Não foi me colocado um fator específico para a minha saída. Em respeito a amizade que tenho com o presidente não vou expor nada. Agradeço à todos no clube e principalmente à torcida’, afirmou Allan Aal durante entrevista com à Tribuna do Paraná.

Em 20 rodadas da Série B, o Paraná figura a 7ª colocação do torneio, com 29 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do G-4.

Na próxima sexta-feira, o Tricolor volta a campo e o rival será o Avaí, na Ressacada.