Allan fala sobre competitividade na Seleção Brasileira: ‘Disputa muito grande’

Convocado para a Seleção Brasileira após o corte de Fabinho por lesão, o volante Allan citou a disputa por uma vaga no time de Tite e disse que o treinador da Canarinho tem problemas para formar uma equipe. Segundo o jogador, a competitividade é grande por apenas 23 vagas.

– Sabemos que é uma disputa muito grande, o Brasil tem muitos jogadores de qualidade. Fazer uma lista com 23 nomes é muito difícil. É bom para o Tite, porque tem um leque muito grande. Não sabemos quem vai jogar, quem vai ser titular ou não. Mas temos que estar preparados para fazer o que o técnico nos pede, ajudar o Brasil a fazer uma grande partida e sair com a vitória – disse Allan.

O volante não acredita que a Seleção Brasileira terá vida fácil contra a Venezuela, na próxima sexta-feira, pela Eliminatórias e disse o Brasil precisa estar preparado para sair com a vitória.

– Acho que não existe partida fácil ou um adversário mais fraco que o outro. A partida na hora é que determina se é fácil ou não, dependendo do rendimento dos jogadores. O Brasil fez isso nos últimos jogos. Temos que manter essa pegada, serão dois jogos muito complicados, contra adversários difíceis, mas tenho certeza que se mantivermos a pegada dos treinos e dos jogos, vamos sair com as vitórias.