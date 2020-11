Alunos de escola pública do Ceará vencem prêmio nacional de tecnologia

Alunos da rede pública de Cascavel, do Ceará, venceram a edição de 2020 do prêmio “Respostas para o Amanhã”, programa global da empresa de tecnologia Samsung.

A saber, a premiação selecionou projetos de duas unidades de ensino médio respectivamente no primeiro e no segundo lugar. Além disso, teve uma terceira unidade escolar vencedora por “júri popular”.

O programa nasceu com o intuito de instigar estudantes e professores da rede pública de ensino do Brasil a desenvolverem soluções para problemas locais a partir da experimentação científica e / ou tecnológica por meio da abordagem STEM – sigla em inglês que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Em primeiro lugar ficou a turma do 3º ano da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Edson Queiroz, que criou o “Vespertílio 01 – robô semeador para a agricultura familiar”.

De acordo com os estudantes, o “robô semeador” partiu de uma ideia sustentável. Afinal, ele é todo constituído por materiais recicláveis e movido à energia solar. A saber, ele tem potencial para auxiliar produtores rurais no plantio de sementes.

Além de Madeiro, também fazem parte da equipe vencedora Anna Beatriz Santos Fonseca, Jamilly Félix Lima e Thayane Farias, professora que ajudou nesse processo.

“Nosso sentimento é de muita felicidade, porque a gente sabe o quanto de trabalho que a gente teve e a gente sempre acreditou na possibilidade [de ganhar], porque sempre acreditamos no poder do nosso trabalho”, pontua o estudante.

A presidente do Conselho e Diretora Executiva interina do CENPEC Educação, organização que realiza a coordenação técnica do Prêmio, Anna Helena Altenfelder, enfatiza a importância que projetos como esse têm na nossa sociedade.

“A qualidade do projeto que desenvolveu o robô semeador reflete, por um lado, o compromisso dos educadores com a educação pública. Por outro, o compromisso dos jovens alunos com seu próprio aprendizado e com a criação de um futuro mais inovador e sustentável. Em um momento de distanciamento social necessário, a equipe da Escola Estadual de Educação Profissional Edson Queiroz encontrou caminhos para manter o trabalho coletivo e a investigação e a experimentação científicas como parte do processo educativo. Essa experiência precisa ser conhecida e reconhecida em todo o Brasil”, aponta.

“A necessidade da iniciação cientifica está na necessidade que a humanidade tem para sua evolução. Então esse processo é você enxergar o problema do outro e ter empatia sobre ele. Então, é empatia, é criar uma solução para beneficiar o próximo”, acredita Ud Madeiro, estudante do ensino profissionalizante do Ceará.