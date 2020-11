Amazon abre 78 novas VAGAS DE EMPREGO em diversas cidades do Brasil

Grande oportunidade! A Amazon, empresa de comércio de eletrônicos e livros, atualizou o seu quadro de vagas. No total, são 78 novas vagas de emprego, disponíveis para diversos cargos.

Tendo como dono o homem mais rico do mundo (Jeffrey Bezos), a Amazon surgiu como uma empresa transnacional de comércio eletrônico dos Estados Unidos, com sede em Seattle, estado de Washington.

Foi uma das primeiras companhias com alguma relevância a vender produtos na Internet. Hoje a empresa é líder no mercado mundial de livros e eletrônicos.

“A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon.”

As vagas são para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Confira alguns cargos abaixo:

Cargos

Analista de Suporte

Especialista em Suporte

Assistente de Gestão

Gerente de Marketing

Gerente de Manutenção

Gerente de Operações de Aquisições

Gerente de Programa Técnico

Gerente de Contas

Especialista em Catálogo

Engenheiro

Inscrição

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Amazon, o candidato deverá acessar o site parceiro da empresa, disponível na plataforma de negócios LinkedIn. Para ter acesso, será necessário cadastro, com o preenchimento dos dados pessoais e profissionais.

Após finalização do cadastro, o candidato deverá selecionar a vaga de interesse e clicar na opção “Candidate-se agora” para efetivar participação na seleção do certame.

Vale lembrar que a quantidade de vagas pode sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio.