América-MG consegue boa vitória sobre o Grêmio pelo Brasileiro sub-20

Foi na base da raça e acreditando até o fim, o América-MG Sub-20 conseguiu uma vitória maiúscula no Campeonato Brasileiro. Com um a menos desde o início do segundo tempo e perdendo para o Grêmio por 2 a 0 até os 38 minutos, o Coelhãozinho virou o placar ao marcar 3 gols em 4 minutos. Gustavinho e Goldeson, duas vezes, garantiram o triunfo.

Com o resultado, o time americano sobe para a 12ª posição, ultrapassando o Cruzeiro, com 15 pontos. Agora, o Coelhãozinho começa a se preparar para o duelo contra o Vitória-BA, no Barradão, no dia 22 de novembro, às 15h, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Gaúcho se manteve na 11ª posição , também com 15 pontos. O próximo compromisso do Grêmio será contra o Ceará, em casa, também no próximo domingo.

O JOGO

A partida começou com o América partindo para cima e criando boas chances, mas parando no goleiro adversário. No entanto, com 10 minutos e mesmo melhor no jogo, o time americano saiu atrás no placar. Com isso, o adversário cresceu e comandou as ações até o final.

Assim com na primeira etapa, a equipe americana começou melhor e pressionando. Zé Vitor bateu falta com perigo e Gustavinho mandou uma bola na trave. Porém, aos 15 minutos, o time adversário marcou mais um. Pouco depois, Zé Vitor chegou firme no jogador do Grêmio e levou cartão vermelho.

Mesmo com todas as adversidades, o Coelhãozinho não se entregou e partiu para cima do Grêmio em busca de uma virada. Tudo começou aos 39 minutos do segundo tempo e após uma bela jogada. Vitinho achou Gustavinho dentro da área, que ajeitou para a perna esquerda e fuzilou no ângulo.

Um minuto depois, Gustavinho lançou a bola, o goleiro adversário foi tentar tirar, mas a bola acabou indo em direção ao gol e Goldeson só empurrou de cabeça para o fundo do gol vazio. Aos 43 minutos, o América virou. Vitinho recebeu na entrada da área, botou o zagueiro para dança e tocou para Goldeson, que só ajeitou a bola e soltou uma bomba: América 3 a 2 Grêmio!