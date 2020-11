ANDANÇAS pós-eleitoral

Matemática

É incrível como o pós-eleitoral confunde os matemáticos, apresentando uma conta que não bate nem fecha. O fato é que o número de eleitores que afirmam ter votado nos candidatos que saíram vencedores das urnas, chama atenção por parecer ser bem maior do que os votos realmente computados. O fato é: ‘Agora todo mundo votou em quem ganhou’

Radiação

Chega a ser ridículo o posicionamento de alguns eleitores que para aparecer como necessários e insubstituíveis, deixam Carmem Miranda longe de ser percebida se estive próxima deles. Triste é ver que quando as vaidades se transformam em ganância, o ego inflama a razão e o caráter já não existe mais, transformando simples figuras nos seres mais tóxicos e perigosos da sociedade.

Ressaca da Derrota

Quando vemos pessoas buscando e torcendo pelo quanto pior, melhor para Penedo, temos a certeza do recalque de ódio pela derrota inesperada. Lamentar com foco na polêmica e no engajamento de uma ‘minoria elitista’, revela que a falta de amor e reconhecimento por aqueles que organizam ou realizam algo de bom, não respalda críticas fundamentadas em recalque ou ressaca da derrota.

Presidências legislativas

Mal terminou a apuração dos votos no dia 15 de novembro e as articulações para as eleições das mesas diretoras das Câmaras já foram iniciadas. Gente que foi quer voltar, outros que estão querem permanecer, novatos que não sabem e se vão ou se ficam, bancadas de oposição e situação somando forças e a novela seguindo pelos próximos 30 dias, onde tudo pode acontecer, inclusive, NADA para alguns.

Baba, babinhas e babões

Nada contra aqueles que fazem estágio para bajuladores em determinadas campanhas, concluindo seu estágio com sucesso e conseguindo seu certificado de ‘babão da eleição’. Seria cômico se não fosse trágico, as situações que alguns amigos do poder se submetem para serem apenas Eunuco de Faraó. Cabe lembrar que se os novos gestores comprarem alguns pelo que eles acham que valem, vendendo depois pelo que realmente eles valem, o prejuízo será grande.

Val da Banana

Quero parabenizar aos vereadores eleitos de Penedo em nome do amigo Val da Banana, eleito vereador pelo MDB com 525 votos. Em recente conversa, Val afirmou que agora está mais próximo de realizar um antigo sonho que é comprar uma Kombi e dar início a um projeto social, o sopão do Val da Banana. Val traz para todos nós, a prova do ensinamento bíblico de que Deus não escolhe os preparados, e sim, prepara os escolhidos. Voa, Val!

@medeiros_al