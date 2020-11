Andrés diz que pênalti foi ‘vergonha’ e promete pagar salários atrasados do Corinthians mesmo sem prêmio milionário

A eliminação do Corinthians logo nas oitavas de final da Copa do Brasil ainda promete repercutir no clube nos próximos dias, principalmente pela arbitragem. O gol anotado pelo América-MG, que definiu o empate em 1 a 1 na Arena Independência e colocou ponto final na campanha do Timão, revoltou a direção alvinegra.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães viu mão do lateral-esquerdo Lucas Piton na grande área e assinalou a infração, que teve o gol do zagueiro Rodolfo na cobrança. O lance, que não contou com revisão da arbitragem de campo no VAR, foi criticado por Andrés Sanchez, presidente do clube.

“Sobre a arbitragem não tem o que falar. Foi uma vergonha. O Piton está de costas para a bola e ele dá o pênalti sem nem checar o lance”, afirmou Andrés em entrevista ao portal Globoesporte. O cartola prometeu ir pessoalmente à sede da Confederação Brasileira de Futebol reclamar da marcação.

Com a queda na Copa do Brasil, o Corinthians passa agora a ter apenas o Brasileirão como compromisso nesta temporada. Além de enxugar ainda mais as chances de um título, a eliminação tem reflexo também nos cofres do clube, que deixará de receber os R$ 2,6 milhões referentes à classificação para as quartas de final.

O montante ajudaria a diretoria a pagar os dois meses de salários atrasados de seu elenco. Mesmo sem o valor, Andrés Sanchez garantiu que os jogadores receberão os vencimentos nos próximos dias.

“Os atletas sabem que vão receber tudo na semana que vem, já estava combinado”, garantiu.

Agora sem a Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-GO, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.