Andrés Sanchez reclama de arbitragem em eliminação do Corinthians: ‘Vergonha’

Após o empate em 1 a 1 com o América-MG que eliminou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, Andrés Sanchez não poupou críticas à arbitragem da partida na Arena Independência. Segundo o mandatário alvinegro, em entrevista ao Globo Esporte, a marcação do pênalti foi uma “vergonha”. Mas ele também prometeu resolver a questão salarial na próxima semana.

Andrés foi incisivo na reclamação contra o árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ) e afirmou que Lucas Piton não teve a intenção de colocar a mão na bola dentro da área, já que estava de costas para o lance, que foi decisivo para o empate do Coelho que, por ter vencido na ida, precisava somente desse resultado para garantir vaga nas quartas de final do torneio.

– Sobre a arbitragem não tem o que falar. Foi uma vergonha. O Piton está de costas pra bola e ele dá o pênalti sem nem checar o lance – declarou.

Apesar de esbravejar contra a arbitragem e lamentar a eliminação, o presidente corintiano revelou uma boa notícia para o elenco, já que prometeu pagar os dois meses de salários atrasados na próxima semana, quando também precisarão ser pagos os vencimentos deste mês, que seria o terceiro.

– Os atletas já sabem que vão receber tudo na semana que vem, já estava combinado – avisou Andrés Sanchez.

Por fim, o mandatário do Corinthians pede foco no Campeonato Brasileiro, única competição que o clube disputa até fevereiro de 2021. Eliminado da Copa do Brasil, a equipe de Vagner Mancini terá de buscar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento para poder pensar em voos maiores na tabela.

– Agora, vamos focar no Brasileiro, porque sabemos que temos condição de fazer melhor – concluiu Andrés.

Neste sábado, às 21h, o Timão vai até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO pela 20ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na classificação com 24 pontos, cinco a mais do que o primeiro clube no Z4.