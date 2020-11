Andrey Lopes recebe elogios no Palmeiras e vê status mudar após ‘subir sarrafo’ para Abel

Apesar do crescimento individual de alguns atletas, é impossível discordar que o grande nome do Palmeiras nas últimas semanas foi o de Andrey Lopes, técnico interino do Verdão.

Com quatro vitórias e um saldo de 11 gols em cinco jogos, Cebola deixa o Verdão em outro patamar para Abel Ferreira, que assume o comando do elenco nesta terça-feira (3).

A empolgação com o ‘Cebolismo’ foi tanta que até Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do Verdão, fez elogios para o auxiliar técnico nas redes sociais.

– Esse é o nosso Palmeiras. Isso que gostamos de assistir. Mas gente, estou aqui para dar os parabéns e meu muito obrigada para o Cebola. Cebola, você resgatou, você retomou nossa confiança! Parabéns pelo trabalho. Estamos juntos – exclamou a principal candidata a assumir a presidência do clube na próxima eleição.

Andrey Lopes também trouxe mais alegria e união para o ambiente interno do elenco palmeirense. Prova disso foram as comemorações efusivas do técnico com os jogadores após os gols do Verdão.

Contra o Galo, o treinador tomou até cartão amarelo por ter largado a área técnica para abraçar Zé Rafael, após o gol de Wesley.

A evolução tática da equipe foi outra coisa que chamou atenção no curto período do ‘Cebolismo’. Em pouco tempo, o técnico encontrou uma escalação ideal e fez importantes mudanças, como tirar Felipe Melo da zaga e voltar a dar uma consistência defensiva para o time, que vinha sofrendo muitos gols com Luxemburgo.

Apesar dos pedidos da torcida, Andrey Lopes não deve ficar no banco de reservas de Abel Ferreira. O auxiliar fixo do Palmeiras costuma assistir aos jogos dos camarotes dos estádios, para fazer observações táticas e passar para a comissão técnica durante os 90 minutos.

– Fico feliz com essa passagem que eu tive, eu tenho 47 anos, faço com muito estudo. Às vezes, as pessoas não tem um entendimento do todo. É no dia a dia do clube que a gente constrói as situações. Sei que vou crescer com o Abel. Ele vai passar coisas pra gente, e vamos passar coisas pra ele – afirmou ‘Cebola’, após a vitória sobre o Galo no Allianz Parque.

Andrey Lopes chegou ao Palmeiras no final de 2017 e, desde então, ganhou o respeito de todos os técnicos com quem trabalhou no clube.

Abel Ferreira será o quinto técnico com quem o auxiliar vai trabalhar no Alviverde Imponente. Com contrato até 2022 e uma promessa de mais paciência da diretoria, o português fará de tudo para que o ‘Cebolismo’ não precise voltar tão cedo ao Verdão.