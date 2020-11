Ansiedade por estreia na TV e nova roupagem do ‘Tá na Área’: Igor Rodrigues fala ao L!

O SporTV terá estreia na sua programa, nesta segunda-feira. A mudança não será a chegada de uma nova atração, mas, sim, a reformulação do velho conhecido “Tá na Área”. Agora com o jornalista Igor Rodrigues e o humorista Magno Navarro, o público terá mais entretenimento e outras novidades nas tardes do canal, além dos debates e informações já conhecidos entre os torcedores.

Na nova fase do programa, que começa às 18h30min, esse conteúdo vem embalado em muito humor, criatividade e a participação ao vivo de influenciadores digitais. Igor é uma das novidades do Grupo Globo para transformar as tardes no canal em um conteúdo jovem.

Com um histórico grande com podcasts e produtos no mundo das redes sociais no GE, ele é o rosto que a emissora sonhava para alterar o molde de seus programas esportivos.

– A principal aposta é na linguagem e no modo de passar a informação. O programa segue pautado pelo que acontece no mundo esporte, mas com nossos ingredientes. O “Bola Quadrada” foi um grande aprendizado e me aproximou de um público que eu não conhecia – disse ele ao LANCE!

Aos 28 anos, o jovem jornalista terá a oportunidade de ficar conhecido pelo público televisivo. Embora ele tenha que superar a ansiedade em estrear na telinha, o novo rosto do “Tá na Área” já é fera no universo digital.

Com a camisa do Fluminense, Magno Navarro imita ex-atleta Gerson “Canhotinha de Ouro” (Reprodução)

Sobre a nova roupagem do programa, Igor Rodrigues acredita que seja o momento certo de balancear TV e Internet.

– A trajetória no GE faz a minha expectativa ser ainda maior para esse novo projeto. Vai ser desafiador misturar o universo tradicional da televisão com as inovações da internet. É uma grande oportunidade. Estou muito motivado, feliz e confiante nas apostas que estamos fazendo para dialogar com o público.

O jornalista reconhece uma certa insegurança e ansiedade para seu começo, no dia 9. Orgulhoso de seus passos na emissora, onde está desde 2014, ele sabe que as portas se abriram logo no momento em que um projeto “desafiador” o fez trabalhar muito durante a pandemia.

“Estou muito motivado, feliz e confiante nas apostas que estamos fazendo para dialogar com o público”

Se o comunicador estiver mais travado em seu começo em frente às câmaras, tudo bem, porque ele terá ao seu lado um dos grandes humoristas quando o assunto é futebol e imitação. Conhecido por seu jeito descontraído ao tratar o esporte, Magno é outra aposta da Globo.

– A gente nunca tinha se visto. Nos falamos rapidamente antes do primeiro piloto e a sintonia foi muito rápida. Eu que lute para segurar a risada, porque não existe nada combinado. Seguimos um roteiro, uma sequência, mas nosso diálogo é no escuro. O que acontecer no estúdio vai ser surpresa até para nós – confessou Igor.

Novos quadros, esquetes e entrevistas especiais estão entre as novidades do programa. O “Grupo do Zap” reúne diálogos inusitados sobre temas aleatórios, enquanto o desafio “Fake Ou News” apresenta um acontecimento para que o público adivinhe se é verdade ou mentira.

No “Talk Show”, Magno Navarro recebe convidados do esporte e do entretenimento para um papo divertido sobre vida e carreira, com desafios, imitações e outras surpresas. Influenciadores digitais que falam sobre os clubes analisam o desempenho das equipes e participam de divertidas disputas. Durante todo o programa, o time de repórteres do esporte da Globo traz, ao vivo, notícias atualizadas e bastidores de equipes brasileiras e internacionais.

Magno e Igor juntos nos estúdios do programa (Foto: Divulgação/Globo)

– Estamos apostando na troca com influencers dos clubes brasileiros, em games e análises. Teremos também a visão dos comentaristas e entradas dos repórteres, com a mesma credibilidade de sempre. Teremos também um outro lado da discussão de futebol, que envolve a paixão dos torcedores. Além disso, podem esperar um show de imitações do Magno e matérias especiais.



Confira abaixo um bate-bola com o novo apresentador do “Tá na Área” Igor Rodrigues Gomes:

Game preferido: FIFA

Esporte preferido: Futebol

Um meme que te defina: Essa é difícil… Mas “Adriano no tantan”

Entre o casamento de um parente e um clássico da Série B: vai prestigiar a família ou fica em casa para assistir ao jogo?: Se o casamento é de festa, vamos de casamento!

O que esperar do novo Tá na Área em uma frase?

O futebol do jeito que você conhece, discutido do jeito que você quer.



*sob supervisão de Aigor Ojêda