Ansu Fati será operado nesta segunda-feira e pode ficar até quatro meses de fora

Após se lesionar na partida contra o Betis pela La Liga, Ansu Fati será operado nesta segunda-feira. Com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o espanhol fará o procedimento cirúrgico com o Dr. Ramon Cugat, sob supervisão dos serviços médicos do Barcelona.

O Barcelona não estipulou uma data de retorno, mas disse que dará novas atualizações após a cirurgia do jogador. O tempo mínimo para Fati retornar é de dois meses, mas pode se estender para quatro ou cinco.

Com apenas 18 anos, Fati vinha sendo um dos destaques do Barcelona na temporada. Ele soma 10 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências.