Antetokounmpo, a decisão dos Warriors, o dilema dos Nets e mais: prevendo as grandes escolhas

Esta off season da NBA está cheia de decisões que podem afetar o futuro próximo da liga de maneira drástica.

Será que o atual duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo vai optar por não assinar uma extensão super-máxima com o Milwaukee Bucks? Será que o Golden State Warriors vai trocar a segunda escolha geral no draft de novembro? O Brooklyn Nets vai atrás de um terceiro astro para jogar ao lado de Kyrie Irving e Kevin Durant?

O nosso painel de NBA nos dá uma ideia do que pode acontecer nas cinco maiores histórias que devem rolar antes da próxima temporada começar.

Qual será a decisão de Giannis?

Para a maior parte do nosso painel, a escolha parece clara: Giannis Antetokounmpo deve e provavelmente vai esperar um ano para decidir se vai assinar um contrato supermax para ficar no Milwaukee Bucks.

Os Bucks tiveram, pela segunda temporada consecutiva, a melhor campanha da NBA, mas novamente pararam antes das Finais. Após a eliminação, Antetokounmpo disse: “Tomara que possamos construir uma cultura em Milwaukee por muitos anos, e que venhamos aqui para disputar títulos sempre”.

Mas ele não disse que estava pronto para assinar uma extensão de cinco anos e 220 milhões de dólares (R$ 1,14 bilhão).

Será que ele vai pedir uma troca, à la Anthony Davis em New Orleans? Ou os Bucks vão ouvir a resposta que desejam? De qualquer maneira, podemos ter que esperar até 2021 para descobrir.

O que Antetokounmpo deveria fazer?

Assinar um contrato supermax quando for oferecido: 23,1%

Esperar até depois da próxima temporada para decidir: 73,1%

Pedir uma troca 3,8%

O que o Antetokounmpo vai fazer?

Assinar um contrato supermax quando for oferecido: 23,1%

Esperar até depois da próxima temporada para decidir: 76,9%

Pedir uma troca: 0,0%

Os Warriors vão ficar com a 2ª escolha do draft?

O Golden State Warriors espera que sua passagem entre os times da loteria tenha sido breve, mas ao menos ela rendeu a segunda escolha no draft.

Perguntamos ao painel o que os Warriors deveriam fazer com essa posição valiosa, e a maioria foi para o lado de uma abordagem de “vencer agora” para o time que conquistou três dos últimos seis títulos da NBA. Dado importante: Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green já têm 32, 30 e 30 anos, respectivamente.

A votação esteve longe de ser unânime, já que uma minoria do painel pensou que a medida correta fosse trazer um jovem talentoso para pensar no futuro. Claro, essa escolha do draft pode ser negociada, junto com a escolha de primeira rodada do Minnesota Timberwolves de 2021. Isso quer dizer que a história dos Warriors na loteria ainda tem alguns capítulos.

O que os Warriors deveriam fazer?

Draftar LaMelo Ball (se disponível) com a escolha nº2: 3,8%

Escolher outro jogador (com a escolha nº2 ou trocando para baixo): 38,5%

Trocar a segunda escolha para ganhar agora: 57,7%

O que os Warriors vão fazer?

Draftar LaMelo Ball (se disponível) com a escolha nº 2: 11,5%

Escolher outro jogador (com a escolha nº2 ou trocando para baixo): 30,8%

Trocar a segunda escolha para ganhar agora: 57,7%

Chris Paul vestirá o uniforme do Thunder na próxima temporada?

O Thunder não está mais com o técnico Billy Donovan desde o mês passado, sinalizando o que poderia ser o início de uma reconstrução completa em Oklahoma City. O armador Chris Paul será o primeiro dominó a cair?

Nosso painel pensa que sim, com a maioria concordando que OKC deve e irá se livrar do futuro membro do Hall da Fama nesta off season.

O contrato de Paul pode ter um papel importante no motivo pelo qual um punhado de outros especialistas pensam que ele permanecerá com o uniforme do Thunder na próxima temporada. O craque deve receber mais 41 milhões de dólares (R$ 235 milhões) em 2020-21 e mais e 44 milhões de dólares (R$ 252 milhões) em 2021-22, o que o torna um dos jogadores mais difíceis de trocar na liga.

O que o Thunder deveria fazer?

Trocar Chris Paul: 88,5%

Manter Chris Paul: 11,5%

O que o Thunder vai fazer?

Trocar Chris Paul: 80,8%

Manter Chris Paul: 19,2%

A terceira estrela de Brooklyn já está no elenco?

Em uma divergência fascinante, nosso painel prevê que o Brooklyn Nets fará uma grande troca por uma terceira estrela – mas, em vez disso, deveria dar uma chance ao trio atual de Kevin Durant, Kyrie Irving e Caris LeVert.

Claro, como Durant perdeu uma temporada inteira com um tendão de Aquiles lesionado, o trio nunca chegou a jogar junto. Com a expectativa de que Durant e Irving estejam saudáveis, e com Steve Nash como o novo treinador, os Nets vão lutar pelo título?

Nosso painel suspeita que sim.

O que os Nets deveriam fazer?

Manter Caris LeVert e torcer para que ele seja a terceira estrela: 61,5%

Juntar um grande pacote por uma terceira estrela: 38,5%

O que os Nets vão fazer?

Manter Caris LeVert e torcer para que ele seja a terceira estrela: 38,5%

Juntar um grande pacote para uma terceira estrela: 61,5%

As mudanças na off season de Philly vão continuar?

Depois de ser varrido na primeira rodada dos playoffs e a subsequente demissão do técnico Brett Brown, o Philadelphia 76ers entrou na off season cheio de dúvidas. A franquia respondeu a uma delas no início deste mês, quando nomeou Doc Rivers o novo treinador do time. Agora o holofote muda para a seguinte questão: Philly fará grandes mudanças em seu elenco?

Nosso painel está quase dividido sobre se os 76ers devem fazê-lo, mas a maioria concorda que Philly acabará por ver o que Rivers pode fazer com o núcleo de estrelas intacto para a temporada 2020-21.

O que os 76ers deveriam fazer?

Fazer uma grande troca : 53,8%

Acreditar que Doc River e as estrelas saudáveis são a melhor chance que o time tem de voltar a brigar por título: 46,2%

O que o 76ers vão fazer?