Antony vê jogos do São Paulo na Holanda e destaca dupla que tem feito a diferença: ‘Jogando muito’

Antony saiu do São Paulo, mas o São Paulo não sai de Antony. Fora do Morumbi desde julho, quando se apresentou oficialmente ao Ajax, o atacante brasileiro não deixa de acompanhar o time do coração. Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, Antony garantiu que ainda assiste aos jogos do Tricolor sempre que possível e destacou a dupla Gabriel Sara e Brenner, colegas na base e hoje destaques no time de cima.

“Quando é jogo aqui [na Holanda] mais cedo, porque são quatro horas de diferença, eu acompanho sim. Tenho torcido pelos meus companheiros, tenho muita amizade lá. Torço muito por eles, pelo São Paulo, e sempre quando dá estou acompanhando”, afirmou o brasileiro.

A história de Antony no clube foi curta. Profissionalizou-se em 2018, desceu à base para ser campeão da Copa São Paulo, em janeiro de 2019, e voltou mais maduro para se tornar peça constante no time titular. Foram 52 jogos e 6 gols até ser vendido ao Ajax por 16 milhões de euros (R$ 103,35 milhões na cotação atual).

Antony comemora após marcar para o São Paulo sobre o Internacional Gazeta Press

O sonho de ser campeão antes de ir embora não se concretizou, mas Antony aposta em dois garotos que ele conhece bem. Hoje titulares da equipe de Fernando Diniz, Gabriel Sara e Brenner foram muito elogiados pelo atacante do Ajax, que contou um pouco da relação que tem com a dupla.

“Fico muito feliz, tem muitos jogadores da base jogando, como o Sara, que está muito bem, e o Brenner, que de vez em quando falo com ele. Tenho parabenizado pelos gols, pelas partidas que vem fazendo. Fico muito feliz. O Diniz é um treinador que dá oportunidade para a base, então fico feliz pela oportunidade e evolução que estão tendo também”, disse Antony, para depois falar especificamente de cada jogador.

Antony falou com exclusividade à ESPN em entrevista com João Castelo-Branco

Sobre Brenner, ele despistou sobre um possível interesse do Ajax, que o levou em 2020 e já havia pinçado David Neres, também revelação de Cotia, em 2017.

“Pô, [o Brenner é] um grande jogador, está jogando muito. Questão [do Ajax] é com ele, não cheguei a conversar nada. Mas tenho acompanhado. Números dele são muito bons. Sempre tenho conversado e dado parabéns a ele, porque é um garoto que eu joguei desde os 17 anos, sei a qualidade que tem. Teve oportunidade agora e sabia que ia aproveitar da melhor maneira possivel. Fico muito feliz pelo Brenner, que é um grande irmão que eu tenho”.

Ao falar de Sara, Antony lembrou a volta por cima que o meia deu no São Paulo, após ser muito criticado nos primeiros jogos como titular, e mostrou confiança de que ele ainda crescerá bastante.

“Quando a torcida pegava no pé dele, eu estava presente. Jogamos juntos na base. Foi um momento muito difícil, mas ele é um exemplo de garoto, um cara muito focado, centrado. Fico muito feliz por essa reviravolta, essa evolução, as partidas que ele vem fazendo. Um garoto muito exemplar, falo porque acompanhei de perto. Menino muito focado, e o resultado está aí. Quando está focado no trabalho, tem fé, sabe que vai dar a volta por cima, as coisas acontecem. Fico muito feliz pelo Sara e espero que cresça cada vez mais”.