Ao L!, NinexT fala sobre queda no mundial de Warzone e fama no meio do futebol: ‘Minha vida mudou’

Na última sexta-feira, o ‘De casa com o Lance!’ recebeu o streamer e jogador profissional de e-sports Nino Pavolini, mais conhecido como ‘NinexT’. Surfando na onda do novo jogo da Activision, ‘Call Of Duty: Warzone’, lançado em março deste ano, Nino acumulou recordes nacionais e mundiais dentro do game, ganhou notoriedade e atualmente é considerado um dos melhores jogadores do mundo de COD WARZONE.

No começo de outubro, foi realizado o campeonato mundial de Call of Duty: Warzone e uma queda no servidor fez com que a equipe dos brasileiros NinexT, Tony Boy e Zigueira não conseguissem a classificação. Questionado sobre o episódio, Nino contou os bastidores com a organização do evento, revelou que o sentimento foi de tristeza, mas avaliou que sua equipe não poderia ter deixado para decidir na última partida.

– Foi uma coisa meio triste. Sendo bem sincero, se a gente quer ganhar e quer ter uma boa performance, não podemos deixar pra última partida. A gente tinha que ter jogado melhor, cometido menos erros, que aí não precisaria dessa última. Foi difícil, porque se não tivesse caído a gente classificaria. A organizadora falou que não podia refazer a partida e vida que segue. Eles argumentaram que vários times tinham caído e iriam precisar dar partidas pra todo mundo. Fazer o que, né? Bola pra frente. Isso deixou a gente mal na época, mas nem dói mais. Hoje em dia eu nem penso mais nisso, sei que futuramente vão ter outros campeonatos – explicou NinexT.

A eliminação por conta de uma queda no servidor revoltou os fãs brasileiros de ‘CoD Warzone’, incluindo figuras conhecidas no mundo do esporte. O volante Felipe Melo, do Palmeiras, fez uma postagem na época protestando contra a organizadora do campeonato e exigindo mais atenção com os brasileiros. A atitude de Felipe pegou os jogadores de surpresa.

– Foi bizarro. Esse contato com tantas personalidades da galera do futebol é bizarro. Pensar que essa galera curte o CoD e joga também. Nunca ia imaginar que o Felipão (Felipe Melo) iria fazer um vídeo protestando lá, xingando os ‘cara’ em inglês. Foi muito engraçado. Ele sentiu a dor, ele é brasileiro. Ele sabe como é estar num palco e ser prejudicado por algo que você não tem o controle. É muito legal essa interação, fico muito feliz que a galera do futebol me reconhece. É muito louco, minha vida mudou muito nesses últimos meses – conta Nino.

Outra figura que demonstrou ser fã do trabalho de NinexT foi ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. O eterno camisa 9 da Seleção se encontrou com Nino em São Paulo e publicou uma foto em sua rede social ‘tietando’ o jogador de Warone. Questionado de como é ser ídolo do Ronaldo, Nine voltou a demonstrar como as coisas estão acontecendo rápido em sua vida e revelou que irá guardar o encontro para o resto da vida.

– É muito louco (Ronaldo como fã). Eu estava lá em São Paulo, a gente bateu um papo e quando eu estava saindo ele me pediu uma foto. Ele disse que ia postar uma foto no Instagram dele ‘para causar’. Fiquei sem acreditar, não é possível que o Ronaldão vai postar uma foto comigo no Instagram. Além dele ser o Ronaldo, ele é super humilde e atencioso. Foi um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida – revelou.

A parceria entre os jogadores de futebol e o melhor jogador de CoD Warzone das Américas não parece estar perto do fim. O jogador revelou ao Lance! que irá promover uma nova série em seu canal do Youtube, disputando partidas de Warzone com os jogadores de futebol. Além disso, Nino planeja viajar e gravar vlogs pela Europa interagindo e jogando com os atletas.

– A gente vai fazer um quadro com influenciadores e jogadores de futebol. Vamos montar um ranking. Por exemplo: o Paquetá vai jogar comigo cinco partidas. A gente vai contabilizar as kills e as vitórias. Mas basicamente vamos chamar todos os jogadores e montar um ranking. No final, vamos ver quem será o jogador mais ensaboado. Ronaldo, Paquetá, Fágner, Tchê Tchê, Gustagol… A galera manda mensagem direto, vamos ter vários nomes aí. Outro projeto que eu tenho, quando a pandemia der uma amenizada, fazer um tour na Europa jogando com os jogadores de futebol. Vou, fico na casa do jogador que quiser participar, faço vlog, conteúdo de jogo, fazer um tour assim pela Europa. Acho que ficaria muito legal e é algo que estamos bolando aí pro futuro – finalizou NinexT.