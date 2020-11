Aplicativos Como Estratégia de Vendas

Aplicativos para aumentar suas vendas online

Aplicativos são excelentes ferramentas para vender online, uma vez que o consumidor está cada vez adepto dessa demanda.

Sendo assim, veja algumas sugestões de aplicativos que podem servir para impulsionar as suas vendas. Contudo, alguns servem diretamente para as vendas, outros para a conexão com os clientes. No entanto, quando utilizados de forma estratégica ajudam a empresa a anunciar e vender produtos e serviços.

OLX

O aplicativo OLX permite o anúncio de qualquer produto ou serviço a nível Brasil. Sendo assim, a plataforma além de contar com o app possui o acesso web, sendo uma ferramenta de vendas. Contudo, analise o serviço, visto que há divulgação paga e gratuita.

Mercado Livre

O Mercado Livre é uma plataforma muita conhecida pelos empreendedores, uma vez que é popular a atende o Brasil inteiro. Sendo assim, é uma boa maneira de aumentar suas vendas.

Facebook Business

São milhares de conexões feitas pelo Facebook, sendo uma forma de divulgação que aumenta as vendas de todas as empresas.

Entretanto, o Facebook possui uma ferramenta Ads para pequenos negócios que impulsiona as vendas através de anúncios que ainda que sejam pagos, são direcionados ao seu público. Certamente é interessante conhecer, visto que a plataforma é voltada para pequenas empresas e intuitiva.

eBay

O eBay é uma marca conhecida e respeitada mundialmente quando pensamos em vendas online, sendo fácil e prática a sua plataforma. Funciona como o Mercado Livre e OLX.

Seu próprio aplicativo

Falamos sobre as plataformas Whitelabel que permitem que possa ter um app da sua empresa. Certamente seu próprio app é uma forma viável de aumentar suas vendas e marcar sua presença digital.