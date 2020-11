Aplicativos para estudar inglês de um jeito descontraído

Aprender o novo idioma nem sempre é divertido, além disso, estudar do modo tradicional às vezes é monótono e cansativo. No entanto, o inglês é um dos idiomas mais importante do mundo. Saber se comunicar em língua estrangeira traz muitas vantagens. Além de aumentar oportunidades de trabalho, permite o acesso a outras culturas e até a materiais ainda não traduzidos. Desse modo, ter o inglês pode ser um diferencial no currículo.

Então, se você que sair da rotina e estudar de um jeito descontraído, veja abaixo alguns aplicativos e sites que podem ser úteis.

Duolingo

Em primeiro lugar apresentamos uma plataforma que talvez seja a mais famosa de ensino de língua estrangeira. O Duolingo é uma aplicativo gratuito que oferece lições e exercícios separados por categoria. As atividades são elaboradas por profissionais e tem o objetivo de ajudar o usuário a adquirir o vocabulário revisar os conhecimentos de maneira prática. É possível também acompanhar o progresso e avaliar os conhecimentos. Apesar de o curso de inglês ser o mais completo, há ainda curso de outras línguas, como italiano e espanhol.

Lingualeo

O aplicativo Lingualeo é voltado mesmo para quem quer desenvolver o Inglês de forma divertida. Desse modo, a plataforma disponibiliza testes, glossários e atividades de compressão, leitura e escrita de texto. Além da versão para Android, IOS, e Windows, há um site na web com as mesmas funções.

Língua.ly

Com uma abordagem personalizada, a plataforma possibilita ao estudante pesquisar, traduzir palavras e expressões diversas, além dos exercícios. A ideia é estimular o estudante a praticar o idioma em todas suas modalidades. Além disso, no site há um dicionário completo com termos atualizados.

Wlingua

Essa é outra plataforma gratuita que contém centenas de lições e outro materiais acessíveis. Caso queira, é possível se cadastrar na versão premium e ter acesso a conteúdos e aulas exclusivas.

Hello Talk

Por fim, trazemos um dos aplicativos apresentados aqui, este é o único direcionado à conversação. A plataforma permite que o usuário encontre outras pessoas e treine o vocabulário em uma interação real, o que é ótimo para melhorar a prática.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui e veja cursos on-line gratuitos.