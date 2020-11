Apollo 1: Entenda a primeira tragédia da NASA

Em 27 de janeiro de 1967, três homens perderam a vida no primeiro desastre da NASA.

“Gus” Grissom (o segundo astronauta americano a voar para o espaço), Edward H. White II , (o primeiro astronauta americano a “andar” no espaço) e Roger B. Chaffee, (a astronauta “novato” em sua primeira missão espacial), estavam praticando para a primeira missão Apollo.

Na época, por se tratar de um teste de solo, a missão se chamava Apollo / Saturn 204. No final das contas, ela se chamaria Apollo 1 e seria uma viagem em órbita terrestre. A decolagem estava programada para 21 de fevereiro de 1967 e seria a primeira de uma série de viagens para treinar astronautas para o pouso na lua programada para o final dos anos 1960.

Dia de Prática Missionária

Em 27 de janeiro, os astronautas estavam passando por um procedimento chamado teste de “plugs-out”. Seu Módulo de Comando foi montado no foguete Saturn 1B na plataforma de lançamento, assim como teria sido durante o lançamento real.

O foguete foi descarregado, mas todo o resto estava o mais próximo da realidade que a equipe poderia fazer. O trabalho daquele dia seria uma sequência de contagem regressiva inteira, desde o momento em que os astronautas entraram na cápsula até o momento em que o lançamento teria ocorrido.

Parecia muito simples, sem risco para os astronautas, que estavam equipados e prontos para partir.

Alguns segundos de tragédia da NASA

Logo após o almoço, a tripulação entrou na cápsula para iniciar o teste. Houve pequenos problemas desde o início e, finalmente, uma falha de comunicação fez com que fosse colocada uma suspensão na contagem às 17:40

Às 18h31, uma voz (possivelmente de Roger Chaffee) exclamou: “Fogo, sinto cheiro de fogo!”. Dois segundos depois, a voz de Ed White veio ao longo do circuito, “Fire in the cockpit.” A transmissão de voz final foi muito truncada. “Eles estão lutando contra um incêndio ruim – vamos sair. Abra-o” ou, “Temos um incêndio ruim – vamos sair. Estamos queimando” ou “Estou relatando um incêndio ruim. Estou saindo. ”A transmissão terminou com um grito de dor.

As chamas se espalharam rapidamente pela cabine. A última transmissão terminou 17 segundos após o início do incêndio. Todas as informações de telemetria foram perdidas logo depois disso. Equipes de emergência foram enviadas rapidamente para ajudar. A tripulação provavelmente morreu nos primeiros 30 segundos de inalação de fumaça ou queimaduras. Os esforços de ressuscitação foram inúteis.

Uma cascata de problemas

As tentativas de chegar aos astronautas foram frustradas por uma série de problemas. Primeiro, a escotilha da cápsula teve seu fechamento com grampos que exigiam uma catraca extensa para liberar. Na melhor das circunstâncias, poderia levar pelo menos 90 segundos para abri-los.

Visto que a escotilha se abriu para dentro, a pressão teve que ser ventilada antes que pudesse ser aberta. Passaram-se quase cinco minutos após o início do incêndio antes que a equipe de resgate pudesse entrar na cabana. A essa altura, a atmosfera rica em oxigênio, que se infiltrou nos materiais da cabine, se acendeu e espalhou chamas por toda a cápsula.

Rescaldo da Apollo 1

O desastre paralisou todo o programa Apollo. Os investigadores precisavam sondar os destroços e descobrir as causas do incêndio.

Embora não tenha sido possível determinar um ponto específico de ignição para o incêndio, o relatório final do conselho de investigação atribuiu o fato ao arco elétrico entre os fios abertos na cabine. Ela se encontrava cheia de materiais que queimavam facilmente.

Na atmosfera enriquecida com oxigênio, bastou uma faísca para detonar um incêndio. Os astronautas não conseguiram escapar pelas escotilhas bloqueadas a tempo.

A partir daí, a NASA precisou lidar com algumas lições provenientes do acidente na Apollo 1. A agência, por exemplo, substituiu os componentes da cabine por materiais que se extinguem automaticamente.

Além disso, o oxigênio puro (sempre perigoso) teve sua substituição uma mistura de nitrogênio e oxigênio no lançamento. Finalmente, os engenheiros redesenharam a escotilha para abrir para fora e fizeram com que pudesse ser removida rapidamente em caso de problema.