Após classificação, Abel Ferreira manda recado a Patrick de Paula: “Precisa mostrar que quer jogar”

Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira comentou, dentre outros assuntos, a ausência de Patrick de Paula no time titular do Palmeiras.

O treinador português afirmou que o jovem volante, destaque do Verdão na primeira parte da temporada, não está treinando com o mesmo de empenho de seus concorrentes na posição:

– Sei que os meninos estão em evidência, mas não olho para a idade. Olho o empenho, a vontade em cada treino e em cada jogo. A competição interna está feroz. O Felipe Melo e o Danilo estão muito bem e o Patrick precisa fazer isso e mostrar que quer jogar. A única forma de convencer o treinador é durante os treinos. Vou fazer sempre o que é melhor para a equipe e não para um atleta em específico – afirmou Abel Ferreira.

Sem Patrick de Paula e com atuação segura de Felipe Melo no meio de campo, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de forma tranquila e controlou o jogo o tempo inteiro.

O Verdão se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário. Pelo Brasileirão, o Alviverde volta a campo no domingo (08), às 16h, para enfrentar o Vasco fora de casa.