Após contrato milionário, Ronnie Stanley se lesiona e está fora da temporada

No pegado jogo entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, 28 a 24 para os invictos Steelers, a nota triste ficou por conta da lesão de Ronnie Stanley, que está fora da temporada com problema no tornozelo, que ainda não foi especificado. O lance, ainda no primeiro tempo, foi chocante, com TJ Watt caindo em cima da perna de Stanley e torcendo bruscamente o tornozelo.

Stanley assinou, na semana passada, uma extensão contratual de cinco anos e 98 milhões de dólares com o Baltimore Ravens. A sua primeira partida após o novo contrato, contudo, não tem nada o que se comemorar.

Ronnie Stanley é um dos melhores – senão o melhor – offensive tackle de toda a NFL. Um muro na proteção ao passe, protegendo Lamar Jackson, e também excelente contra a corrida. Sem ele na linha ofensiva, o Baltimore Ravens muda Orlando Brown Jr de lado, o posicionando na esquerda, e DJ Fluker entra como right tackle.