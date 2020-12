Após descobrir a verdade, Camila pisa em Giovanni; saiba como · .

Giovanni (Jayme Matarazzo) sofrerá muito ao ter seu passado esfregado na cara de Camila (Agatha Moreira) em Haja Coração. Após descobrir que foi testemunha de acusação do suposto crime do amado, a desmemoriada acreditará que ele só quer se vingar dela. A fotógrafa pisará sem dó no rapaz e até enfiará a mão na cara dele na novela das sete da Globo.

As cenas vão ao ar na próxima segunda (7) na trama escrita por Daniel Ortiz. Ela ficará arrasada, mas passará a achar que caiu na conversa do técnico em informática porque não se lembra do que ele fez no passado.

A filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) será surpreendida pela aparição do irmão de Tancinha (Mariana Ximenes) na garagem de seu prédio. Antes, o público verá ele ser desmascarado em um evento da agência Peripécia, com direito a vídeo de reportagem da época de sua prisão.

Ela o mandará embora, mas Giovanni não arredará o pé até conseguir falar. “Vai me escutar querendo ou não”, dirá o injustiçado, arrancando a chave do carro dela para a desmemoriada não ir embora com o veículo.

“Não acredito em mais uma palavra que saia da sua boca”, vai disparar a jovem. “Eu ia te contar, eu disse que a gente precisava ter uma conversa séria. Me dá cinco minutos… Aquela explosão aconteceu, sim, você estava perto e você testemunhou, mas foi tudo uma armação”, gritará o filho de Francesca (Marisa Orth). Ele vai afirmar que a ama.

Camila dará um tapa na cara dele. “Some da minha vida, eu nunca mais vou confiar em você. Me dá minha chave”, berrará a garota. Enéas (Johnnas Oliva) chegará nesse momento e peitará o rival.

O mauricinho dará um soco no ex-presidiário e chamará os seguranças. Camila verá o amado ser arrastado à força, mas nada fará.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

