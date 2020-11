Após desentendimento, homem tentar matar atropelando casal em Igreja Nova

Foi por volta das 20h30 deste domingo que policiais do 11º BPM receberam a informação que um casal havia sido atropelado na Avenida Santos Filho, próximo ao Banco do Brasil em Igreja Nova.

Policiais se dirigiram até a localidade e chegando lá constataram o fato. Segundo relatos de testemunhas, o que realmente aconteceu foi uma tentativa de homicídio, já que o suposto motorista havia se desentendido com uma das vítimas, um homem com as iniciais S. B. D. S, que foi atropelado junto com sua esposa.

O motorista, que usou o veículo Pampa, na cor branca, foi identificado pelas iniciais G. E. B., ele fugiu do local assim que cometeu o ato criminoso.

Policiais realizaram rondas na região para tentar encontrar o suposto autor da tentativa de homicídio, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade do Agreste em Arapiraca. Não foi divulgado o estado de saúde de ambas.