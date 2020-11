Após empate do Flamengo com o Atlético-GO, Willian Arão cobra: ‘Não podemos tomar um gol daqueles’

O empate em 1 a 1 com o Atlético-GO não agradou ao Flamengo, e Willian Arão, capitão do time neste sábado, fez questão de deixar claro isso em entrevista após o jogo no Maracanã. O camisa 5 ressaltou a melhora do time sob o comando de Rogério Ceni, que comandou o Rubro-Negro pela segunda partida, mas cobrou maior foco visando a classificação na Copa do Brasil, por exemplo.

– Estamos melhorando. Flamengo tem que vencer, não tem desculpa. Não podemos tomar um gol daqueles, a bola estava no nosso pé. Tem que fazer melhor, temos que melhorar mais ainda se quisermos passar na quarta (contra o São Paulo na Copa do Brasil). Estamos no caminho certo, mas temos que vencer. Não podemos nos dar o luxo de perder esses gols. Vamos focar e melhorar mais para quarta – afirmou Arão, na saída de campo, ao “Premiere”.

Após perder por 2 a 1 no Maracanã, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo precisa de uma vitória simples para forçar a disputa por pênaltis com o São Paulo por uma vaga nas semifinais. A partida de volta contra o Tricolor será no Estádio do Morumbi, na próxima quarta, Às 21h30.