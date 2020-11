Após falar demais, Mion tenta limpar a barra da produção em A Fazenda 12 · .

Marcos Mion alertou os participantes de A Fazenda 12 sobre as informações externas que mexeram com o jogo nas últimas semanas. Depois de falar demais sobre as redes sociais dos confinados e do sucesso do reality, ele tentou contornar a situação com um aviso sobre situações que interferiram na dinâmica do programa.

“Quero dar um alerta. Para proteger vocês, a gente toma todo cuidado para nenhuma informação externa chegar aí dentro. Só que A Fazenda tem uma área de quase 10 mil metros quadrados. Só que tem fazendas vizinhas, circulação de veículos, que a gente não tem como impedir”, iniciou.

Durante a conversa, no domingo (29), o apresentador usou o episódio do carro de som que foi enviado à MC Mirella, antes de sua eliminação do reality. Na ocasião, fãs da cantora pediram que ela se afastasse de Biel e Juliano Ceglia, já que a imagem dela começou a ficar queimada do lado de fora do confinamento.

“Apesar do nosso empenho, tem aqueles que acabam forçando a barra com carro de som, helicóptero, pombo-correio, fogos de artifício… Se vocês não ficarem espertos, essas tentativas, elas podem confundir a cabeça de vocês. O que aconteceu com a Mirella, no caso do carro de som, [é] um excelente exemplo disso…”, continuou.

Mion pediu que os participantes tomem cuidado com essas dicas externas. “Aquela torcida que enviou o carro de som não conseguiu manter ela aí dentro do jogo. Então, tomem cuidado com essas tentativas de envio de mensagens aqui de fora porque não dá pra saber se elas são confiáveis, se é algo pra ajudar, pra atrapalhar vocês, não dá pra saber. Todas essas tentativas de interferência externa são ações de fãs e podem não refletir a opinião da maioria aqui de fora”, completou.

Além do carro de som, há algumas semanas, um helicóptero foi enviado à sede. Naquele dia, Raissa Barbosa e Mirella estavam na área dos animais e precisaram sair correndo para dentro da casa. A funkeira comentou com outros peões sobre o que viu na aeronave. “Pensei que ia pousar”, disse.

