Após mudar o jogo para o Athletico no segundo tempo, Christian afirma: ‘Temos um grupo forte’

O Athletico Paranaense venceu o Fortaleza na noite deste sábado por 2 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A vitória ajudou a quebrar o jejum de 11 jogos sem triunfo do rubro-negro paranaense somando jogos do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

A vitória não só espantou a crise, mas como também quebrou uma sequencia de seis derrotas seguidas do time na temporada. O meio-campo Christian, que entrou no intervalo do jogo com o time atrás do marcador, comemorou a boa atuação da equipe e a vitória:

– É uma sensação de alívio e felicidade. Conversamos muito no intervalo e sabíamos que hoje a sequencia mudaria. Temos um grupo forte. Fico muito feliz pela atuação da equipe no segundo tempo. Jogamos como Athletico. Se impondo na nossa casa. Com foco e confiança. Perseveramos e fomos felizes no fim da partida – afirmou o camisa 88.

Os números de Christian na partida de hoje, segundo o Sofascore, são excelentes. O meio-campo teve 92% de acerto nos passes além de duas finalizações, sendo que uma delas explodiu no travessão em um chute de longa distância.

– Acho que consegui cumprir o que foi me passado pelo Túlio. Procuro sempre jogar de forma vertical, para frente. Não posso pecar pela omissão, prefiro pecar por excesso. Quando vi que abriu eu arrisquei de longe. Foi por pouco. Na próxima entra. – decretou o jogador.

O Athletico volta a campo agora no próximo fim de semana, no sábado, dia 14, às 17h, para enfrentar o Goiás, fora de casa, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro. O Furacão é um dos times que tem jogo a cumprir com relação ao estágio atual dos demais concorrentes. A CBF definiu, nesta semana, que o jogo contra o Galo será realizado no dia 18 de novembro, às 19h, no Mineirão.