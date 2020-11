Após protesto, torcida do Galo promete ‘Rua de Fogo’ e apoio ao time

Neste domingo, 8 de novembro, às 18h15, no Mineirão, o Atlético-MG vai enfrentar o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será um confronto direto entre as duas equipes, que estão lutando pela liderança do Brasileirão 2020. E, para apoiar o time, torcedores alvinegros prometem se concentrar em frente ao Gigante da Pampulha, para realizar mais uma “Rua de Fogo”, uma marca registrada dos atleticanos.

O ato de suporte à equipe, que está sendo convocado via redes sociais, é um contraste após o protesto visto na segunda-feira, 2, quando o time foi recebido sob protestos depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras.

A “Rua de Fogo” já foi vista este ano no entorno do Mineirão antes do jogo contra o Grêmio, na 12ª rodada, apesar da recomendação da Prefeitura de BH de não realizar o evento, além da proibição por parte da PM mineira.

A manifestação gerou uma multa de pouco mais de R$ 3 mil aplicada pela PBH à maior organizada do clube alvinegro, o que pode se repetir se o ato for confirmado e se realizar na tarde deste domingo.