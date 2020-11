Após reconciliação, mãe de Neymar posta foto de Cancún, no México, onde está com Tiago Ramos

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, viajou acompanhada para Cancún, no México. Ela está com Tiago Ramos, com quem namorou até junho. Após reatar, o casal está em uma viagem a dois e Nadine postou uma foto curtindo no Mar do Caribe.

A foto postada por Nadine no Instagram tem a legenda “Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou…”. De acordo com informações do jornal “EXTRA”, a assessoria de imprensa de Neymar, que responde pela mãe, não negou que o casal está junto na viagem e disse “não ter nada a declarar sobre o assunto”.

Na última quinta-feira, começou a circular nas redes sociais um vídeo onde Nadine e Tiago aparecem no voo de São Paulo para o Panamá. Eles estavam lado a lado, separados pelo corredor do avião.

Tiago Ramos, namorado de Nadine (Foto:Divulgação)

O romance tinha sido terminado em junho depois de uma briga do casal, que acabou com o modelo ferindo a mão após dar um soco na vidraça do apartamento dela, em Santos.