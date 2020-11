Após sair perdendo, Unión La Calera arranca empate com o Tolima e avança na Sul-Americana

*Por Danilo Di Grado

Pela partida da volta da segunda fase da CONMEBOL Sul-Americana, Deportes Tolima e Unión La Calera entraram em campo na noite desta terça-feira (3), no estádio Manuel Murillo Toro.

Leia Mais: Bolívar domina Audax Italiano e segue adiante na Sul-Americana

Com direito a gol de placa, Huancayo elimina o Liverpool na Sul-Americana

Após o 0 a 0 na ida, os times voltaram a empatar, porém agora em 1 a 1. Com isso, os chilenos conseguiram avançar na competição e agora aguardam seu adversário nas oitavas que sairá do duelo entre Plaza Colonia e Junior Barranquilla.

O jogo

Praticamente com a vaga indefinida, os dois times sabiam da necessidade da vitória para seguir sonhando com a possibilidade de conquistar o título da competição. No entanto, mesmo jogando fora de casa, o La Calera foi para cima nos primeiros 10 minutos, conseguindo arriscar com Nicolás Stefanelli, mas sua tentativa não teve sucesso.

Na sequência, o confronto passou a ficar mais equilibrado com direito a algumas descidas por parte do Tolima, os donos da casa conseguiram assustar o goleiro Alexis Arias na finalização de Andrey Quiñonez. Entretanto, até meados dos 35, os atletas de ambas as equipes, na busca pelo gol, pouco conseguiam criar mantendo o placar sem alterações.

Já na reta final da etapa, a equipe colombiana conseguiu abriu a contagem com Jaminton Campaz. Porém, quando tudo parecia estar encaminhando para uma vitória parcial do Tolima, Andrés Vilches, praticamente sem marcação após passe de Esteban Reyes, tratou de igualar tudo no Manuel Murillo Toro, fechando em 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o técnico da equipe chilena, Juan Pablo Vojvoda, optou por uma modificação ao tirar García para dar lugar a Matías Fuentes. No entanto, quem seguiu melhor foram os mandantes que, por sua vez, martelavam em busca do gol que o colocaria em vantagem, como nas chances criadas por Campaz e Quiñonez que acabaram não marcando.

Com o passar do tempo, o panorama do confronto mantinha-se igual. Além de algumas alterações por ambos os lados, o time do Unión La Calera basicamente não assustava o arqueiro Alvaro Perales, enquanto Arias procurava mantes o máximo de atenção a cada chegada desta vez por parte de Contreras e Hernández.

Até os acréscimos, apesar da insistência dos colombianos atrás do tento com Molinares, Zapata e Torres, os chilenos se seguraram do jeito que podiam até o apito final do árbitro, com direito a muita comemoração por parte dos visitantes.