Após virada heroica, Botafogo vai enfrentar Foz Cataratas no Brasileirão Feminino

O Botafogo garantiu o primeiro lugar do Grupo E no Brasileirão Feminino Série A-2 de forma dramática. Na última sexta-feira, o Alvinegro venceu o Vila Nova-ES por 4 a 3 no Estádio Robertão após estar perdendo por 3 a 1 no começo do segundo tempo.

Com o resultado, as Gloriosas terminaram a primeira fase com 10 pontos, garantiram a ponta da chave e a vantagem de decidir o confronto das oitavas de final em casa. O Botafogo vai enfrentar o Foz Cataratas-PR, terceiro colocado do Grupo D, na segunda fase.

O primeiro jogo será no domingo da próxima semana, dia 22 de novembro, em ABC, Foz do Iguaçu, às 15h. No outro sábado, o confronto será decidido no CEFAT, em Niterói, no mesmo horário.

A partir de agora, os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta. As quatro equipes semifinalistas garantem vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.