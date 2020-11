Apostas: Acreditar no Cuiabá na Copa do Brasil pode render bons lucros

O Cuiabá é a principal surpresa nas quartas de final da Copa do Brasil de 2020. Nesta quarta-feira, no jogo de ida, receberá o Grêmio na Arena Pantanal, no Mato Grosso, às 19h, para seguir em sua campanha mágica. E quem quiser apostar em mais uma zebra cuiabana pode se dar bem.

Segundo o site OddsShark.com/br, vitória dos mandantes pagará R$ 4,70 por real. Se der o time gaúcho, o valor será de R$ 1,68. O empate valerá R$ 3,60 por um.

Nas oitavas de final, o Cuiabá deixou o Botafogo para trás, enquanto o Grêmio eliminou o Juventude, rival estadual.

Outras opções de apostas

As duas equipes marcando ao menos um gol cada – Sim (R$ 13,00)

Primeiro tempo sem gol – R$ 2,80

Empate anula aposta – Cuiabá (R$ 3,60) / Grêmio (R$ 1,25)

Cuiabá 0 x 1 Grêmio (R$ 6,50)

Veja outras cotações do futebol nacional e internacional em OddsShark.com/br

Conteúdo publieditorial