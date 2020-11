Apple anuncia evento 'One More Thing' para 10 de novembro

Nesta segunda-feira (2), a Apple começou a convidar a imprensa para um evento especial que acontecerá no dia 10 de novembro às 14h (horário de Brasília).

A expectativa é que a fabricante anuncie o começo da transição do Mac para o Apple Silicon, apresentando seu primeiro computador com chip personalizado baseado na arquitetura ARM.

O evento está trazendo a famosa frase da Maçã em seus grandes anúncios: “One more thing”, que significa “mais uma coisa”, em tradução livre.

O evento será transmitido ao vivo no site da Apple , no aplicativo da Apple TV e no YouTube da empresa.

Convite para acompanhar o evento online da Apple (Imagem: TecMundo)



Fonte: Tecmundo