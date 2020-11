Apple trará suporte ao novo controle do Xbox Series X

Apesar de estar disponível há poucas semanas, o novo controle do Xbox Series X|S já está prestes a se tornar compatível com ainda mais dispositivos. Afinal, a Apple confirmou que o joystick será totalmente integrado ao Mac, Apple TV, iPad e iPhone no futuro próximo!

Segundo o comunicado oficial da empresa, “a Microsoft e a Apple estão trabalhando juntas para trazer a compatibilidade total com o controle do Xbox Series X aos consumidores em uma atualização futura”. Essa medida é especialmente importante com a chegada do serviço xCloud para jogatina na nuvem, já disponível no Android.

Vale lembrar que a Apple já possui suporte aos controles Xbox Wireless, Elite Wireless Series 2 e Adaptive, além do DualShock 4 Wireless da Sony. Você está ansioso para usar o novo controle nos seus dispositivos da Apple? Comente a seguir!