Apple vai liberar macOS Big Sur nesta quinta-feira (12)

A Apple confirmou, durante o evento “One More Thing”, realizado nesta terça-feira (10), a data de lançamento do macOS Big Sur (11.0), que chegará aos computadores da marca trazendo uma série de novidades e visual inspirado no iOS.

De acordo com a Maçã, a nova versão do sistema operacional para Macs estará disponível para atualização nesta quinta-feira (12), cerca de quatro meses após o lançamento do beta. O software conta uma estética próxima à encontrada nos iPhones e nos iPads, além de uma Central de Controle personalizável.

Primeiro macOS com suporte para o novo chip M1 da Apple, o Big Sur também inclui uma central de notificações reformulada, com os alertas classificados a partir dos mais recentes e agrupados por app. Outras mudanças estão nos widgets, que passam a poder ocupar a área de trabalho, e no menu para atalhos rápidos, facilitando o acesso a várias configurações.

O Apple Maps e vários outros apps passaram por grandes mudanças no novo sistema da Maçã.Fonte: Apple/Divulgação

Já entre os aplicativos, destaque para as novidades no Maps, que ganha visualizações de localização em 360 graus, guias personalizados e navegação no interior de edificações, e a atualização do Safari, a maior já feita no navegador, segundo a gigante de Cupertino, ficando mais veloz e eficiente no consumo de energia. O Mensagens é outro programa com várias mudanças.

Modelos compatíveis

O sucessor do macOS Catalina (10.15) poderá ser atualizado gratuitamente pelos proprietários de computadores e notebooks da Apple de todo o mundo, nas seguintes versões:

MacBook Air 2013 e posteriores

MacBook Pro Final de 2013 e posteriores

MacBook 2015 e posteriores

Mac Pro 2013 e posteriores

Mac Mini 2014 e posteriores

iMac 2014 e posteriores

iMac Pro 2017 e posteriores

Além desses modelos, os novos MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini, revelados pela marca durante o evento de apresentação do chip baseado na arquitetura ARM, já virão com o macOS Big Sur instalado.