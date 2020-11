Apple Watch recebe aprovação para tratar pesadelos pós-traumáticos

Na última sexta-feira (6) a Food and Drug Administration (FDA), parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, aprovou o aplicativo NightWare, para o Apple Watch. O app quer auxiliar no tratamento de usuários com transtornos de estresse pós-traumático e, de acordo com o órgão, deve contribuir com a “redução temporária de distúrbios do sono relacionados a pesadelos em adultos”.

Por meio de sensores no Apple Watch, o NightWare monitora a frequência cardíaca e movimentos do usuário enquanto ele dorme, gerando um perfil de sono e comparando diariamente os resultados. Caso uma divergência nesse padrão seja notada, o aplicativo entenderá que se trata de um pesadelo e fará o dispositivo vibrar para acordar o usuário.

O NightWare estará disponível em breve para os usuários com prescrição médica. (Fonte: Apple / Divulgação)Fonte: Apple

O NightWare obteve resultados promissores em seus testes clínicos, melhorando a qualidade de sono e minimizando os níveis de estresse em diversos grupos de controle. Contudo, ele não estará disponível para qualquer usuário e só poderá ser obtido mediante prescrição médica, sendo utilizado com auxílio de medicações especiais para usuários com transtornos de estresse pós-traumático.

A FDA também determina que o aplicativo não deve ser utilizado por usuários que possuem alta atividade durante os episódios de estresse, em casos como sonambulismo ou tendências violentas.

Outra recomendação é não usar o app enquanto assiste televisão ou lê, a fim de evitar alarmes falsos. Ainda sem previsão de lançamento, o NightWare recebeu certificação de “Dispositivo Inovador”, que deve acelerar seu desenvolvimento.