Aprenda as funções da linguagem

A linguagem apresenta pelo menos seis funções essenciais, e cada uma delas corresponde a um elemento básico da comunicação (emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente).

Todo texto produzido possui uma finalidade principal, características próprias e uma intenção, e é com base nesses elementos que foram estabelecidas as funções da linguagem.

Para que você possa compreender melhor, pense que todo texto tem um foco específico. Assim, há textos em que o foco está no próprio emissor (quando o autor fala de si mesmo), e há textos em que o foco pode ser o receptor, a mensagem, etc. Veja a seguir quais são essas funções e qual é o foco de cada uma.

Função emotiva

Na função emotiva, o foco está no próprio emissor. Quando escrevemos um poema, por exemplo, para expressar nossos próprios sentimentos, usamos essa função da linguagem.

Portanto, a função emotiva expressa sentimentos, emoções e opiniões de seu autor. Por ter um caráter bastante subjetivo e pessoal, é comum nesse tipo de texto o uso do pronome pessoal “eu”, e também de verbos e pronomes na 1ª pessoa (corri, amei, meu, me, minha, chorei).

Função apelativa ou conativa

Na função apelativa ou conativa, o foco é o receptor do texto. O exemplo mais conhecido desse tipo de texto são as propagandas.

O objetivo principal de um texto apelativo é persuadir o leitor a aderir a uma ideia ou a comprar um determinado produto. Por esse motivo, é bastante comum nesses textos o uso de verbos no modo imperativo (compre, faça, use, coma) e de verbos e pronomes na 2ª ou 3ª pessoa.

Função referencial

Na função referencial, o foco é o referente, o conteúdo, a informação que se quer passar. Os exemplos mais conhecidos desse tipo de texto são os textos jornalísticos, científicos e didáticos, pois focam no conteúdo ou na informação que querem transmitir ao leitor.

Função metalinguística

Na função metalinguística, o foco é o próprio código. Este texto que você está lendo agora é um texto metalinguístico, pois nele foi usada a própria língua para explicar alguns de seus elementos.

Ou seja, quando você ler um poema e nele o poeta falar sobre a arte de escrever, sobre verso e poesia, etc., estará presente ali a função metalinguística. Gramáticas e dicionários são os exemplos mais conhecidos desse tipo de texto, pois neles a própria linguagem é usada para explicar suas manifestações e conceitos.

Função fática

Na função fática, o canal é o foco. Esse tipo de função é usado quando ainda não se tem um tópico específico para se comunicar. Desse modo, busca-se apenas uma interação entre os interlocutores. Os exemplos mais comuns são os cumprimentos, as conversas de elevador, ou mesmo as primeiras palavras de uma interação.

Função poética

Na função poética, a mensagem (texto) é o foco. Os textos literários são os principais exemplos dessa função, devido à preocupação do autor com a escolha das palavras, com a forma do texto, com os sons e com o uso de figuras de linguagem. Ou seja, na função poética, há sempre trabalho e atenção dedicados à estrutura do próprio texto.

Para finalizar, vale lembrar que é comum que alguns textos apresentem mais de uma função. Nesses casos, você deve perceber qual delas é a mais importante. Para isso, atente-se a questões como o gênero do texto e o canal em que foi veiculado.

Gostou do texto? Deixe seu comentário e faça-nos também sugestões sobre as dúvidas que você tem referentes ao uso da língua portuguesa.