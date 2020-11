Apresentador Celso Portiolli vai participar de transmissão do SBT de jogo do Flamengo pela Libertadores

O apresentador Celso Portiolli foi escalado pelo SBT para participar da transmissão do segundo jogo entre Flamengo e Racing, valido pelas oitavas de Final da Libertadores, que acontece na próxima terça-feira às 21h30. A informação foi publicada pelo ‘Uol Esportes’.

O apresentador que comanda o ‘Domingo Legal’ na TV de Silvio Santos vai participar do quadro ‘Torcedor SBT’, onde nomes de expressão da emissora falam de sua relação com o futebol. Antes de Celso, nomes como Eliana e Ratinho já prestigiaram o quadro.

O SBT espera conseguir números melhores na audiência do que na partida entre os dois clubes na semana passada. Segundo dados da cidade do Rio, o período do “Jornal Nacional”, que foi esticado para tentar bater a audiência do SBT com o futebol, e da novela “A força do querer” acabou batendo 26 pontos de médias, superando os 18 do SBT, que ainda teve picos de 21.

> Acompanhe a tabela completa da Libertadores



Na capital paulista, os números mantiveram a média da partida entre Tigre x Palmeiras, em outubro. Ou seja, foram sete pontos de média, sendo superado pela Globo (28 pontos) e perdendo para a Record (dez pontos).

Já em Brasília, outra região que costuma a lotar estádios para assistir ao Rubro-Negro, a capital brasileira teve o Flamengo como maior audiência (16 pontos). Em Porto Alegre, o SBT ficou na segunda colocação, com seis pontos, perdendo para a Globo, com 27 pontos.