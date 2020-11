Aquaman 2: Amber Heard confirma participação na sequência apesar de petição

[unable to retrieve full-text content]

A atriz Amber Heard afirmou, recentemente, que não vai deixar a produção de Aquaman 2, confirmando, assim, sua participação na sequência. A intérprete de Mera, em entrevista ao site Entertainment Weekly, disse ainda estar muito animada com a retomada dos trabalhos.

Os rumores de sua suposta saída do novo filme do herói aquático da DC surgiram por conta da polêmica envolvendo seu ex-marido Johnny Depp. Após a separação, Amber chegou a acusar Depp de agressão física. Na última semana, o ator perdeu um processo no Reino Unido por difamação a um tabloide — que, inclusive, o fez ser afastado da franquia Animais Fantásticos.

Fonte: Tecmundo