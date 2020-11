Arana volta pela primeira vez ao palco onde fez estreia com ‘falha e alívio’, que até ‘tirou’ liderança do Atlético-MG

Brigando jogo a jogo pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG entrará em campo neste sábado (14) sabendo se poderá terminar a 21ª rodada na ponta da tabela. O Galo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena às 19h. O Internacional, atual dono da primeira posição, encara o Santos às 16h30, na Vila Belmiro. Além da chance de reassumir o posto no BR20, a partida será especial para Guilherme Arana.

Bicampeão brasileiro pelo Timão, o lateral-esquerdo retornará pela primeira vez a Itaquera, onde fez sua estreia como profissional em uma partida oficial. Promovido em 2014 por Mano Menezes, o jogador só teve uma oportunidade na equipe principal em 2015, justamente na casa corinthiana, contra o Sport, diante de 31 mil pessoas.

Em duelo pela 18ª rodada do Brasileirão de 2015, Arana entrou no segundo tempo na vaga de Uendel, machucado. A primeira impressão, no entanto, não foi daquelas para recordar. O lateral errou um recuou de bola para Gil quando o Corinthians tinha 3 a 1 no placar. Hernane antecipou o lance e marcou para o Leão, que minutos depois empatou novamente com o atacante.

Aos 41 minutos, foi dos pés da joia do Terrão que nasceu o cruzamento que desviou no braço de Rithely na grande área. Na cobrança do pênalti, Jadson fez 4 a 3, e deu a vitória ao Corinthians. Fato curioso é que foi com esse triunfo que o time comandado por Tite assumiu a ponta da tabela naquele Brasileirão, superando justamente o Atlético-MG, que liderava a competição, mas que perdeu para o Grêmio no Mineirão na rodada.

Guilherme Arana fez sua estreia como profissional contra o Sport, em 2015 Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Além do Brasileirão de 2015 e 2017, quando fez parte da seleção do campeonato, o lateral conquistou ainda um Campeonato Paulista (2017) pelo Corinthians. Após não se firmar com a camisa do Sevilla, Arana esteve, inclusive, perto de retornar ao clube no meio de 2019. Sem acerto, o jogador acertou sua transferência para o Atlético-MG no início de 2020.

“As malas já estavam todas prontas, só que o Sevilla não aceitou a forma de pagamento do Corinthians”, disse o jogador nesta semana em entrevista ao SBT.

Corinthians tem ‘legião’ de ex-atleticanos

Se pelo lado do Atlético-MG, só Guilherme Arana reencontrará velhos conhecidos, no Corinthians a lista é igual. Mas poderia ser muito maior. Dos jogadores liberados para a comissão técnica, Michael Macedo enfrentará a equipe pela qual conquistou a taça da Libertadores de 2013.

Mas é na lista de desfalques do Timão que mora a maior parte dos ex-atleticanos. Fora da partida após testar positivo para COVID-19 na última sexta-feira, Jô teria a chance de rever o Galo, onde teve uma das passagens mais vitoriosas da carreira, com os títulos de Libertadores (2013, Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2013 e 2015).

Jô fez dupla de ataque de sucesso com Diego Tardelli no Atlético-MG Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético

Quem também deixou saudades na torcida atleticana foi o zagueiro Jemerson, que é o novo reforço do Corinthians após passagem pelo Monaco (FRA). Ainda sem condição física, o jogador ainda não entrará em campo neste sábado, contra a equipe que foi revelado.

Além deles, três nomes do atual elenco do Corinthians passaram recentemente pela Cidade do Galo, e tiveram suas escalações barradas por contrato: o lateral-esquedo Fábio Santos, e os meias Cazares e Otero. O venezuelano, inclusive, seria desfalque por conta da convocação para as rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.