Árbitro de vídeo que revoltou Atlético-MG contra Corinthians também irritou Cruzeiro há uma semana

A diretoria do Atlético-MG ficou revoltada com o árbitro de vídeo na vitória por 2 a 1 de virada contra o Corinthians na Neo Química Arena. No começo do primeiro tempo, foi ignorado um suposto pênalti de Gil em Eduardo Vargas, que terminou dois minutos depois com o gol de Davó.

O responsável pelo VAR, Pathrice Wallace Corrêa Maia, não achou que o lance foi falta e orientou o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira a prosseguir a partida.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“É inacreditável que não conseguiram ver o pênalti, chamar para ver o pênalti. A gente fica perguntando: ‘o que eles falam? (…). O Atlético vai cobrar, independentemente da vitória, do que se passou. Não vamos aceitar esse tipo de situação. Trabalhamos muito forte, muito duro. Erramos algumas vezes, jogamos mal, hoje até, na minha opinião, nem fizemos uma partida brilhantíssima, com muitas dificuldades no primeiro tempo. Mas teve um lance capital, que podia mudar completamente o que foi o jogo”, disse o diretor de futebol Alexandre Mattos no canal de YouTube do Atlético-MG.

O mesmo Pathrice Wallace Corrêa Maia já tinha irritado o Cruzeiro quando foi o árbitro principal na partida contra o Guarani, na última segunda-feira. Ele expulsou o atacante William Pottker, aos 11 minutos do segundo tempo, por uma suposta agressão ao lateral Bidu, quando a equipe celeste perdia por 3 a 2. As imagens da televisão mostraram que o atacante não encostou no rosto do jogador adversário. O jogo terminou empatado em 3 a 3.

Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, também reclamou bastante do árbitro de 36 anos que apita pela FERJ-RJ.

Vargas (à esq.) e Gil disputam jogada Pedro Souza / Agência Galo / Atlético

“Nosso protesto aqui é para isso. Não adianta falar que vou pegar avião, ir lá na CBF e levar o vídeo, todo mundo faz isso, a CBF viu o jogo também, tenho certeza. A detentora dos direitos de transmissão já falou de forma clara como não poderia ter ocorrido a expulsão do nosso atacante, que já tinha feito um gol”.