Argentina chama “estrangeiros” para as Eliminatórias com Di María

Nas primeiras horas dessa sexta-feira (6), mais precisamente às 0h05, a seleção da Argentina publicou sua lista de convocados com atletas que jogam fora do país para as próximas duas rodadas das Eliminatórias onde receberá o Paraguai no Monumental de Núñez e visitará em Lima a equipe do Peru.

O grande nome que chama a atenção como peça que retorna a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni foi aquele que, na última lista, gerou certo atrito por suas declarações: o atacante Ángel Di María, do Paris Saint-Germain.

Chegando a publicar uma mensagem em sua rede social deixando clara sua insatisfação por não ter sido considerado para as partidas diante de Equador (1 a 0 em La Bombonera) e Bolívia (2 a 1 de virada em La Paz), algo que foi “rebatido” por Scaloni, dessa vez o jogador o PSG não apenas foi incluso na pré-lista como passou pelo crivo da convocação definitiva.

Outro nome que constava na pré-lista divulgada pelo diário Olé era o de Sergio Aguero, do Manchester City. Todavia, para a lista final, sua lesão fez com que os atacantes que permanecessem na relação fossem, além de Di María, Lionel Messi, Lucas Ocampos, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Nicolás González, Lucas Alario e Paulo Dybala.

Confira abaixo a lista da convocação da Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez e Agustín Marchesín;

Defensores: Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Walter Kannemann, Nehuén Pérez e Facundo Medina;

Meio-campistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Marcos Acuña, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Roberto Pereyra e Guido Rodríguez;

Atacantes: Lionel Messi, Lucas Ocampos, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Joaquín Correa, Nicolás González, Lucas Alario y Paulo Dybala.