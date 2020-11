Aristocracia e Oligarquia: O que são e quais as diferenças

Aristocracia e oligarquia são termos de origem grega e fizeram parte de diversos períodos da história. Por isso, a importância de entendê-los na preparação para as provas de vestibulares de todo país, assim como para o Enem, veja!

O que é aristocracia?

De origem grega aristocracia significa “governo dos melhores” e consiste em uma entidade social e política. Sua base forma-se sobre os preceitos da sociedade estamental. Isto é, a sociedade divide-se em várias funções, tal qual direitos e deveres bem definidos.

Na Grécia antiga a aristocracia poderia se dar como a centralização do poder nas mãos dos indivíduos mais qualificados moralmente. Ou seja, pessoas que provassem ter capacidades e conhecimentos para exercer tal função.

Contudo, na Idade Moderna, o conceito de aristocracia mudou, e a tomada de decisão fica centralizada nas mãos dos nobres que ficavam localizados no topo da pirâmide hierárquica.

Ademais, atualmente o termo está associado a nobreza e a monarquia, quando ocorre a transferência de poder de forma hereditária.

Um exemplo de aristocracia no Brasil vai a passagem de poder das mãos do imperador D.Pedro I para D.Pedro II durante o Período Imperial.

O que é oligarquia?

A oligarquia é semelhante a aristocracia. Contudo, seu significado na língua grega significa “Governo de poucos”. Isto significa que o governo fica centralizado nas mãos de poucas pessoas que geralmente pertencem ao mesmo grupo.

Na Antiguidade, segundo Aristóteles o termo podia ser entendido como a corrupção da aristocracia, visto que ao invés do poder estar com os melhores, ele ficaria nas mãos dos mais ricos.

O conceito muda na Idade Moderna, como citamos acima, quando o poder controlado por pequenos grupos, seja uma região, um governo ou uma organização.

A saber, as oligarquias são sempre compostas por uma elite, podendo ser políticas, econômicas, religiosas entre outras. O importância é a manutenção do poder nas mãos do grupo.

No Brasil um exemplo histórico de oligarquia foi a popular “Política do Café com Leite”. Através delas indivíduos do mesmo grupo detinham todo o poder. Dentre alguns grupos, podemos citar partidos políticos, famílias, entre outros.

Aristocracia e Oligarquia – Diferenças

Embora muito próximas conceitualmente, existem diferenças entre as duas organizações. Uma diferença fundamental está na hereditariedades dos cargos.

Em síntese, na aristocracia é passado de pai para filhos. Em contrapartida na oligarquia, a relação familiar não é primordial, podendo ter alternância de poder entre indivíduos do mesmo grupo específico.

E então, gostou de conhecer mais sobre o tema? Estude-o para se dar bem nas provas de história.

