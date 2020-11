As 10 melhores série de crime na Netflix

A Netflix é uma das principais plataformas de streaming do mundo, com um catálogo recheado de produções originais e conteúdos de outras redes de televisão. Durante seus anos de existência, a gigante conseguiu criar um inventário de seriados rico em diversidade de produções.

Dentre eles, destacam-se as séries de crime, que conseguem prender a atenção do público com mistérios sem solução, criminosos intrigantes e, principalmente, investigadores únicos e complexos.

Se você é fã do gênero, vai adorar esta lista com as dez melhores séries de crime disponíveis na Netflix.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A série criada por Peter Nowalk foi um dos primeiros grandes sucessos da Netflix e conta com a genialidade de Shonda Rhimes, responsável por Grey’s Anatomy. A trama mostra a história da professora e advogada criminal Annalise Keating (Viola Davis), que, ao lado de funcionários e de cinco alunos escolhidos a dedo para um grupo especial de estudos, acaba se envolvendo em tramas de assassinato das quais precisa se safar.

(Fonte: BBC One/Reprodução)Fonte: BBC One

Sherlock é original da BBC One, mas está presente no catálogo da Netflix (a única forma de assistir ao programa aqui no Brasil). O seriado foi baseado nas notáveis obras de Sir Arthur Conan Doyle e conta a história do excêntrico investigador Sherlock Holmes e seu fiel companheiro Dr. Watson, que são interpretados, respectivamente, pelos talentosos Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. A produção trouxe para a contemporaneidade as histórias escritas nos anos 1800 e 1900.

1ª temporada conta a história de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano. (Fonte: FX/Reprodução)Fonte: FX

American Crime Story é mais uma produção não original da Netflix que alcançou o sucesso, ao menos no Brasil, quando entrou para o catálogo da plataforma de streaming. A série tem a genialidade de Ryan Murphy, que é o responsável por Glee e Racthed, e trabalha com histórias reais que chocaram os cidadãos estadunidenses. A 1ª temporada conta a história do “Povo contra O.J. Simpson” e a 2ª temporada é sobre o assassinato de Gianni Versace.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Mindhunter é uma produção original da Netflix criada por Joe Penhall e tem o selo de qualidade de David Fincher, produtor-executivo do seriado que é inspirado no livro Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, escrito por John E. Douglas e Mark Olshaker. A trama conta a história de Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), detetives do FBI que entrevistam notórios assassinos em série com o intuito de encontrar um padrão que auxilie em casos recentes e ativos.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Mais uma produção original da Netflix, The Keepers é uma mistura de documentário e seriado que conta a história real de um misterioso assassinato. O caso em questão é a morte de Catherine Cesnik, que desapareceu e foi brutalmente assassinada em 1969. O seriado investiga, examina as circunstâncias, mostras os possíveis culpados e apresenta a suspeita de que Cesnik possa ter sido morta por ter descoberto um caso horrível de abuso sexual na escola Archbishop Keough, que era exclusiva para meninas.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Making a Murderer é outra série documental original da Netflix e conta a história de Steven Avery, que passou 18 anos preso por um crime que não cometeu e só conquistou a liberdade por conta de um exame de DNA. O acontecimento foi um choque nos EUA. Quando ele está pronto para receber uma indenização do Estado, torna-se o principal suspeito do assassino da jornalista Teresa Halbach.

7. The Innocent Man

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Falando em casos injustos da justiça norte-americana, The Innocent Man foi criada por Ross M. Dinerstein e Clay Tweel e tem apenas uma temporada — até o momento. O documentário conta a história de dois crimes que aconteceram em Oklahoma na década de 1980.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

Dexter é um dos maiores sucessos quando assunto é série sobre crimes. Com uma bela pitada de drama e humor, o seriado acompanha o assassino em série Dexter Morgan, que também é analista forense na polícia local. O jogo de gato e rato entre o serial killer e os colegas de profissão aumentam a emoção do seriado.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

A série britânica criada por Chris Chibnall e Louise Fox também está no catálogo da Netflix. Broadchurch conta a história de dois detetives que estão investigando um caso grotesco de assassinato de uma criança na pequena cidade de Dorset. A ação fica mais difícil quando toma rumos inesperados por conta da atenção da imprensa.

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Para fechar a lista, Hannibal. O seriado da NBC chegou recentemente ao catálogo da Netflix e conta o começo da relação entre o assassino e psiquiatra Hannibal Lecter e o paciente Will Graham, que é um talentoso analista comportamental do FBI.