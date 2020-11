As 5 categorias mais esperadas pelos consumidores na Black Friday

A Black Friday está chegando, e muitos são os consumidores que estão se preparando para as compras. Os mais organizados já fizeram uma lista dos itens que estão precisando, compararam preços e até pediram aumento de limite no cartão de crédito. Já outros podem ainda não saber o que comprar nesse período de promoções.

Se você é um dos que ainda não pensou com que gastar o seu suado dinheiro, aqui vai uma boa notícia: com base em um estudo realizado pelo NZN Intelligence, definimos quais são as cinco categorias mais esperadas pelos consumidores nesta Black Friday. Estamos falando dos produtos que serão mais disputados e provavelmente receberão mais atenção por parte dos comerciantes e lojistas. Se você ainda não sabe o que comprar, considere ficar de olhos nos itens dessas categorias para não errar nas compras.

1. Games

A maioria dos consumidores vai estar de olho em jogos na Black Friday.Fonte: Shutterstock

Os jogos com certeza são o foco dos gamers de plantão, e a Black Friday é uma boa opção para renovar o catálogo ou comprar aquele título tão desejado em promoção. Uma dica é ficar de olho nos jogos que foram lançados recentemente, já que eles devem receber um desconto substancial para incentivar as vendas. Além disso, pacotes com vários games — os famosos bundles — são uma excelente alternativa para comprar mais pagando menos.

2. Celular

Smartphones representam uma categoria importante.Fonte: Divulgação

Smartphones também representam uma categoria muito popular na Black Friday, quando várias promoções tornam esses aparelhos uma excelente opção de presente e uma boa oportunidade de trocar aquele celular que já está ficando velho. A dica para essa categoria é focar os diferenciais de cada aparelho, observando em que cada modelo se destaca. Levar em conta o histórico da marca e a opinião de outros compradores é essencial.

3. Hardware

Black Friday é uma excelente oportunidade para fazer um upgrade no PC.Fonte: Shutterstock

Processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, fonte e módulos de armazenamento são os principais itens dessa categoria. Aqueles que planejam fazer um upgrade no computador ou montar um PC novo precisam ficar de olho nesses produtos. O importante é prestar atenção na compatibilidade entre os componentes de hardware; comprar um processador que se encaixa na placa-mãe e que funcione bem com os módulos de memória adquiridos é essencial para evitar frustações e desperdício de dinheiro.

4. Livros

Muitos livros estarão em promoção na Black Friday.Fonte: Shutterstock

Uma excelente forma de investir em conhecimento e preparação é comprando livros. Obras técnicas ou que se encaixam na categoria de desenvolvimento pessoal podem ajudar significativamente quem deseja mudar de vida. E também há aqueles que simplesmente gostam de um bom romance ou livro de ficção; para estes, a Black Friday também é um bom período de compras, já que diversos títulos entram em promoção.

5. Acessórios de informática

Pensando em comprar um novo mouse ou teclado? Aproveite a Black Friday.Fonte: Shutterstock

Para fechar a lista, temos os acessórios de informática como categoria almejada pelos consumidores. Estamos falando de mouse, teclado, headset, mousepad e muitos outros produtos que podem compor essa divisão. A Black Friday é um bom momento para completar o setup com bons acessórios e tornar a experiência de uso do computador – seja notebook, seja desktop – o mais completa e confortável possível.

Este conteúdo é um oferecimento de Motorola