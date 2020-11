As 5 melhores séries de TV que ganharam novas versões

Quando a série faz muito sucesso, nada impede que a mesma história possa ser apreciada nas gerações seguintes com uma nova roupagem. É por isso que fazer reboot de seriados antigos pode se tornar um negócio bem lucrativo (e assim tem sido)!

Além disso, as novas versões apresentam a vantagem de incluir diversos tipos de representatividade no elenco e atualizar a tratativa de temas mais polêmicos.

A seguir, confira as 5 melhores séries que ganharam um remake na TV:

Um dos maiores exemplos de sucesso desta lista, Queer Eye é o remake do reality show Queer Eye For The Straight Guy, que foi exibido no canal Bravo em 2003. A premissa é basicamente a mesma: cinco homens gays com profissões relativas a vários aspectos da vida fazem uma transformação em um homem hétero.

O seriado foi revitalizado pela Netflix em 2018 com um novo elenco, trazendo temáticas ainda mais atuais e muito carisma.

Dessa vez, os “cinco fabulosos” não ajudam somente homens héteros, mas uma diversidade de gêneros, abraçando ainda mais a sua bandeira da aceitação. Queer Eye tem cinco temporadas e ainda é um grande sucesso.

Onde assistir: Netflix

Uma das séries mais populares dos anos 1990 e começo dos anos 2000, Charmed conta a história de três irmãs que descobrem após a morte da mãe que são bruxas. Com os poderes, vem a responsabilidade de proteger a cidade onde moram contra ameaças mágicas.

A série foi exibida originalmente pela WB e ganhou um remake pela The CW, em 2018. Uma das maiores mudanças é que o elenco atual é composto por uma atriz negra e duas latinas, em contraste com as protagonistas brancas da versão anterior.

Charmed tem conquistado uma boa audiência na emissora e está se encaminhando para a sua terceira temporada.

Onde assistir: Globoplay

Conhecida no Brasil como Além da Imaginação, essa série mexeu com os medos da audiência por gerações. A premissa da antologia é contar uma história diferente a cada episódio, mesclando terror, ficção científica e fantasia. A primeira versão de Twilight Zone foi ao ar em 1959 na CBS, com a apresentação de Rod Serling.

A série fez tanto sucesso que ganhou remakes na década de 1980 e em 2002. Em 2019, a CBS resolveu reviver o seriado com a apresentação de Jordan Peele.

Na nova versão, os episódios trazem discussões relevantes da atualidade, abordando temas como racismo, machismo e xenofobia. A série está na sua segunda temporada.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Essa comédia foi exibida originalmente em 1975 na CBS, com uma boa recepção do público. A história gira em torno de uma mãe divorciada que cria suas duas filhas por conta própria em Indianapolis.

Em 2017, One Day at a Time ganhou um remake para a Netflix com Normal Lear, criador da série original, na produção executiva. Porém, em vez de escalar uma família branca, dessa vez o elenco é cubano-americano, o que trouxe maior diversidade latina para a produção.

A série foi cancelada após três temporadas, mas a movimentação dos fãs foi tanta que ela foi resgatada pela Pop TV.

Onde assistir: as três primeiras temporadas estão na Netflix e a quarta pode ser conferida no Pop TV.

Adaptado de uma série de livros infantis, The Baby-Sitters Club (ou O Clube das Babás, no Brasil) passava nos anos 1990, primeiro na HBO e depois no Disney Channel e no Nickelodeon, mas só teve uma temporada.

A história acompanha as aventuras de adolescentes que resolvem começar um negócio de serviços de babá. Em 2020, a Netflix fez um reboot da série, baseando cada episódio em um dos livros.

Com temas atuais, sem perder a leveza, o resultado foi uma boa aceitação da audiência do streaming e uma segunda temporada confirmada.

Onde assistir: Netflix